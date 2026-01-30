Confirma licencias vencidas de conductores del Tren Interoceánico

El almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reconoció que algunos operadores del Tren Interoceánico contaban con licencias vencidas al momento del descarrilamiento ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca, aunque aclaró que este punto no está vinculado directamente con el siniestro.

Desde San Quintín, Baja California, explicó que el asunto forma parte de una revisión administrativa que continúa bajo la conducción de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Aparentemente todo indica que algunas licencias están vencidas… es responsabilidad del usuario y de la empresa del ferrocarril”, declaró.

Rechazan fallas en el equipo del tren

Morales también negó versiones que apuntaban a una supuesta carencia de instrumentos básicos en la unidad siniestrada.

“Es falso que el tren no tenía velocímetro”, sostuvo de manera tajante.

Añadió que la empresa ferroviaria cuenta con apoyo de la Agencia de Transporte para la actualización de documentos y permisos del personal operativo.

La FGR mantiene los peritajes

El titular de Marina insistió en que corresponde exclusivamente a la FGR determinar las causas técnicas del descarrilamiento y posibles responsabilidades penales o administrativas.

“Se tienen que hacer las investigaciones para ver si hay responsabilidad en el tema administrativo, pero no es la causa del accidente”, subrayó.

Recordó que el informe difundido hasta ahora es preliminar y que los análisis continúan.

“Las investigaciones siguen y serán los peritos quienes esclarezcan lo ocurrido”, concluyó.

Comentarios