Nacional

Gobierno refuerza seguridad en carreteras con transportistas

Omar García Harfuch acordó con cámaras del autotransporte reforzar operativos, coordinación y acciones contra extorsión para mejorar la seguridad en carreteras

  • 29
  • Noviembre
    2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, en atención a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, para reforzar la seguridad en las carreteras del país y proteger a quienes integran este sector.

Durante el encuentro, García Harfuch reiteró el compromiso del Gobierno de México para fortalecer los mecanismos de coordinación y brindar condiciones más seguras a transportistas y empresas.

"Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvimos una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, donde reiteramos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector", afirmó García Harfuch.

En la mesa de trabajo participaron también la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación.

Como parte de los acuerdos, se determinó dar seguimiento puntual a las carpetas de investigación abiertas en las fiscalías estatales y federal, así como intensificar los operativos en los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva.

Asimismo, se integrarán acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión para atender denuncias relacionadas con este delito, uno de los que más afecta al sector.

El funcionario informó que las mesas de diálogo continuarán de manera permanente con el fin de evaluar avances, cumplir los compromisos asumidos y garantizar resultados en materia de seguridad para los transportistas de todo el país.


