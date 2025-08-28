Gobierno suspende importación temporal de calzado

El Gobierno Federal anunció la suspensión definitiva de la importación temporal de calzado terminado, una medida que busca fortalecer la industria nacional del calzado y proteger miles de empleos afectados por prácticas desleales de comercio.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el decreto, publicado este mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como objetivos principales:

Recuperar e incrementar los empleos en el sector del calzado.

Aumentar la producción nacional.

Evitar el contrabando técnico, común bajo el régimen de importación temporal.

Mejorar la competitividad de la industria mexicana frente a productos extranjeros.

“Esta decisión tendrá un impacto inmediato en el sector”, señaló Ebrard, quien también aseguró que la importación temporal de calzado terminado no se reanudará nunca más.

En adelante, quien desee importar calzado deberá hacerlo bajo régimen definitivo, cumpliendo con los impuestos correspondientes.

Se mantiene la maquila bajo INMEX

El decreto no afecta la importación de partes de calzado, las cuales podrán seguir ingresando al país a través del programa INMEX, que permite la importación de insumos para su transformación y posterior exportación.

Este régimen, explicó la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, fue diseñado en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y seguirá vigente para apoyar los procesos de maquila dentro del país.

La medida ha sido bien recibida por sectores industriales que, desde hace años, habían denunciado que el uso abusivo del régimen temporal afectaba gravemente a los fabricantes nacionales, al permitir la entrada de productos que no pagaban impuestos ni generaban empleo en México.

