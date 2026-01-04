Hallan tres cuerpos en campos de cultivo de Tula

Los cuerpos de dos mujeres y un hombre fueron localizados en campos de cultivo de la colonia Héroes Carranza, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad municipales y estatales.

El hallazgo ocurrió por la mañana, luego de que vecinos alertaran a las autoridades. Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que las víctimas presentaban evidentes signos de violencia y múltiples impactos de arma de fuego.

Zona acordonada y primeras diligencias

Tras el descubrimiento, el área fue acordonada para permitir las labores periciales y evitar la alteración de indicios. Los cuerpos se encontraban sobre un camino de terracería, una zona de poca circulación, lo que dificultó su localización y la reconstrucción inicial de los hechos.

Las víctimas permanecen en calidad de no identificadas, situación que mantiene la incertidumbre en torno al móvil del triple homicidio.

Características de las víctimas

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hombre vestía sudadera blanca, playera rosa, pantalón beige y tenis negros, y tenía un tatuaje con la palabra “Anay”.

Una de las mujeres portaba pantalón y chamarra de mezclilla azul, blusa rosa con flores y tenis blancos. La segunda vestía pantalón de mezclilla, sudadera blanca y tenis blancos con detalles en negro y verde. Ambas tenían cabello castaño.

Investigación en curso

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y pruebas genéticas de identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre una posible línea de investigación, mientras continúan las indagatorias para esclarecer este hecho violento ocurrido en Tula de Allende.

