Investigan muerte de juez encargado del caso César 'D'

Autoridades investigan la muerte de Omar Felipe García Cano, el juez adscrito al Distrito Judicial de Morelos y encargado del caso del exgobernador de Chihuahua, César "D".

De acuerdo con los primeros reportes, el juez fue localizado sin vida dentro de un domicilio ubicado en el municipio Hidalgo del Parral.

Su cuerpo presentaba una herida producida por un impacto de arma corta de fuego calibre .380 en la cabeza.

De acuerdo con las autoridades, indicios señalan que el juzgador aparentemente se quitó la vida.

Ante el hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Morelos envío sus condolencias a la familia del juzgador, quien también fungió como director de Asuntos Internos de la dependencia.

Procesan al exgobernador por lavado de dinero

El exgobernador de Chihuahua fue acusado de efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de ratificar la prisión preventiva y fijar un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

La jueza encargada determinó que el exmandatario estatal permanecerá en el Altiplano, del Estado de México.

Durante la audiencia, rechazó las imputaciones del Ministerio Público Federal y aseguró no haber realizado ningún procedimiento ilegal.

La Fiscalía General de la República acusó al exmandatario estatal de lavar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y triangulados a través de diversas empresas.

