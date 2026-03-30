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Dua Lipa será la comisaria literaria del Festival Literario

La cantante estadounidense Dua Lipa encabezará la programación del London Literature Festival 2026 en el Southbank Centre

  • 30
  • Marzo
    2026

La cantante británica Dua Lipa sumará un nuevo capítulo a su carrera al ser nombrada comisaria literaria del London Literature Festival 2026, uno de los eventos más importantes del Reino Unido dedicados a las letras.

El festival se llevará a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre en el Southbank Centre, en Londres, como parte de la celebración por su 75 aniversario.

En su rol como curadora, Dua Lipa será la encargada de diseñar parte de la programación, seleccionando tanto a autores consolidados como a nuevas voces de la literatura internacional.

Uno de los momentos más destacados será su intervención especial en el Royal Festival Hall durante el fin de semana inaugural, los días 24 y 25 de octubre, donde encabezará una serie de actividades y encuentros literarios.

La artista, ganadora de múltiples premios Grammy y Brit, ha destacado en diversas ocasiones su vínculo con los libros, los cuales, según ha señalado, han sido un refugio constante a lo largo de su vida.

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“La lectura me ha anclado en cada capítulo de mi vida… desde ser la nueva en la escuela en un país nuevo hasta encontrar refugio en medio de una gira”, expresó la cantante al confirmar su participación en el festival.

Impulso a la diversidad literaria

Dua Lipa también es fundadora del Service95 Book Club, un club de lectura global en el que cada mes recomienda obras de distintos géneros y autores, además de realizar entrevistas y contenidos editoriales.

A través de esta plataforma, ha promovido voces diversas, incluyendo literatura traducida, ensayos y obras de autores emergentes o provenientes de contextos complejos.

Entre sus recomendaciones destacan títulos como Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, así como obras contemporáneas de distintas partes del mundo.

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Service95 Book Club no es solo una lista de lecturas. Forma parte de un proyecto más amplio que combina periodismo, cultura y estilo de vida, donde los libros son una herramienta para “entender el mundo de otra manera”, como ha señalado la propia artista.

Además, ha servido para dar visibilidad a autores censurados o poco conocidos, ampliando el alcance de historias que normalmente no llegan a audiencias masivas.

El éxito del club radica en que conecta con una generación que consume contenido digital, pero que también busca profundidad.

Dua Lipa ha logrado convertir la lectura en algo accesible, aspiracional y relevante dentro de la cultura pop.

Por eso, su papel en el London Literature Festival no es casual: representa una nueva forma de acercar la literatura a públicos globales, combinando entretenimiento, reflexión y comunidad.

La edición 2026 del London Literature Festival será particularmente significativa al coincidir con el 75 aniversario del Southbank Centre, uno de los principales centros culturales de Europa.

 


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