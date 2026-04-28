INAH registra 'El Jefeciño', ciudad maya en Quintana Roo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) registró oficialmente “El Jefeciño”, un antiguo asentamiento maya ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, revelado gracias a reportes de habitantes de la región durante las labores del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya.

El sitio, de estilo arquitectónico Petén, cuenta con al menos 80 estructuras distribuidas en una extensión preliminar de 100 hectáreas, aunque especialistas consideran que podría abarcar una superficie mayor conforme avancen las investigaciones.

Una urbe del periodo Clásico maya

De acuerdo con análisis iniciales, El Jefeciño habría sido ocupado entre los años 250 y 900 d.C., durante el periodo Clásico Temprano y Tardío, una etapa de gran desarrollo urbano en la civilización maya.

Los vestigios muestran rasgos característicos del estilo Petén, como edificios monumentales abovedados, esquinas redondeadas, molduras en delantal y complejas etapas constructivas superpuestas.

Especialistas del INAH identificaron una zona nuclear integrada por cinco grandes edificios de entre 11 y 14 metros de altura, algunos con hasta 40 metros de largo, organizados alrededor de una plaza en forma de “C”.

Pintura mural y restos humanos entre los hallazgos más relevantes

Uno de los descubrimientos más significativos ocurrió en el edificio catalogado como No. 53035, donde arqueólogos detectaron restos de estuco con pintura mural decorativa en tonos blanco, naranja y franjas rojas, además de fragmentos de una posible osamenta humana vinculada a un contexto funerario.

Aunque no se realizó excavación de rescate en profundidad, debido a que las evidencias deben preservarse en su lugar original, el hallazgo abre nuevas posibilidades para el estudio de prácticas ceremoniales y constructivas.

Los expertos también identificaron de forma preliminar al menos tres fases constructivas superpuestas, incluyendo una subestructura con moldura de delantal y restos de escalinatas.

Sin embargo, por las dimensiones de los edificios, se estima que varias estructuras podrían contener entre cuatro y cinco etapas de desarrollo arquitectónico, lo que sugeriría una ocupación prolongada y transformaciones políticas o ceremoniales a lo largo del tiempo.

Otro elemento sobresaliente es la presencia de tres bóvedas mayas internas, construidas en saledizo y conservadas en buen estado, una característica poco frecuente que podría ofrecer información valiosa sobre técnicas de ingeniería y distribución espacial.

Hallazgo fortalece comprensión del sur maya

El registro de El Jefeciño fue encabezado entre 2023 y 2024 por Sonny Moisés Ojeda, responsable de la Zona Arqueológica Dzibanché-Kinichná, y Diana Karina Blancas Olvera, encargada de Kohunlich.

La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este descubrimiento permitirá comprender mejor las conexiones entre ciudades mayas del sur de Quintana Roo, así como ampliar el conocimiento sobre relaciones sociales, políticas y económicas en la región.

El Jefeciño se perfila como uno de los descubrimientos más relevantes derivados de las exploraciones asociadas al Tren Maya, proyecto que además de infraestructura ha abierto una ventana inédita al pasado prehispánico del sureste mexicano.

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