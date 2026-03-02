Refuerzan vacunación ante riesgo de sarampión en Altamira

Autoridades de Salud en Altamira mantienen vigilancia epidemiológica activa ante posibles casos de sarampión; Carlos Arturo Juárez del Ángel coordinador del Distrito de Salud para el Bienestar XII en Altamira, informó que se han registrado cuatro casos sospechosos en el municipio; sin embargo, todos fueron descartados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, tras realizar pruebas de sangre y exudado faríngeo.

Señaló que, aunque actualmente no existen casos confirmados, se continúa con el proceso intensivo de vacunación en colonias, ejidos y centros de salud para fortalecer los esquemas, principalmente en grupos prioritarios.

Tan solo en una semana se han aplicado alrededor de siete mil dosis en los tres municipios de la zona sur, incluyendo biológicos contra sarampión, influenza, neumococo y vacunas del esquema básico infantil y para adultos mayores.

Indicó que ante cualquier caso sospechoso se activa un cerco sanitario con bloqueo vacunal en un perímetro de hasta 25 manzanas, además de la supervisión médica correspondiente.

Comentarios