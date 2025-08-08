INE aprueba nuevo diseño de credencial para votar

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la renovación de la “Credencial para Votar en territorio nacional” y la “Credencial para Votar desde el Extranjero” con la incorporación de tecnología avanzada y nuevos elementos de seguridad.

El objetivo es reforzar la confianza ciudadana y hacer prácticamente imposible su falsificación.

El @INEMexico presentó el nuevo modelo de Credencial para Votar, con tecnología avanzada y elementos de seguridad como microtextos, tintas especiales, QR de alta densidad y componentes táctiles.

Un documento más seguro, accesible e incluyente para fortalecer nuestra democracia.… pic.twitter.com/HLoCfekzKr — @INEMexico (@INEMexico) August 8, 2025

Tecnología de última generación

Entre las novedades se incluyen recuadros con microtextos, tintas termocrómicas, termoreactivas e infrarrojas, además de un diseño de alta resolución.

También se sustituirá la fotografía impresa con tinta ultravioleta por una imagen digital a color visible al reverso.

Durabilidad y accesibilidad

El documento utilizará un sustrato central de Teslin, con una vida útil mínima de 10 años, y contará con un elemento táctil, como una muesca o corte especial, para facilitar la identificación de personas con debilidad visual.

Información y verificación rápida

Ademàs, el nuevo modelo incluirá códigos QR de servicios y alta densidad para verificación y acceso a información pública.

En la versión para el extranjero se mantendrá la leyenda “desde el extranjero” y se sumarán QR o datagramas al reverso.

Producción programada para 2026

Por otra parte, el rediseño fue avalado previamente por la Comisión del Registro Federal de Electores y los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia.

Su fabricación está programada para iniciar a finales del primer semestre de 2026, tras concluir el contrato actual y el proceso de licitación para elegir a la empresa productora.

