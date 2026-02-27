Pemex redujo sus pérdidas un 94,2 % durante 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró el ejercicio fiscal 2025 con una transformación radical en su balance financiero. De acuerdo con el cuarto reporte trimestral entregado este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la institución logró reducir sus pérdidas anuales en casi 17 veces respecto al año anterior, consolidando una estrategia de saneamiento respaldada por el Gobierno Federal.

Un respiro en el balance anual

Al cierre de 2025, la petrolera estatal registró una pérdida neta de $45,208 millones de pesos (unos 2,516 millones de dólares). Esta cifra contrasta drásticamente con el saldo negativo de 780,416 millones de pesos reportado en 2024, lo que representa una recuperación del 94.2%.

La tendencia de recuperación se acentuó en el último trimestre del año (octubre-diciembre), periodo en el que la pérdida se limitó a $147 millones de pesos, una cifra mínima comparada con los 350,485 millones que se perdieron en el mismo lapso del 2024.

Disciplina financiera y desendeudamiento

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aseguró que estos resultados son producto de una "gobernanza sólida" y una coordinación estrecha con las autoridades federales. Durante la presentación de resultados, destacó que la empresa avanza con paso firme en la ordenación de sus finanzas y el desempeño operativo.

Por su parte, el director de Finanzas, Carlos Carpio, informó que la deuda financiera de la paraestatal se ubicó en $85,200 millones de dólares, lo que supone una disminución del 12.7% frente al cierre del año previo. Carpio calificó este saldo como el más bajo registrado por la empresa en los últimos 11 años.

Este fortalecimiento fue impulsado por una agresiva estrategia de manejo de pasivos que incluyó:

Una operación de P-Caps por 11,300 millones de dólares .

Una oferta de recompra de hasta 9,900 millones de dólares .

Pagos anticipados de bonos por 2,000 millones de dólares.

Como consecuencia, agencias calificadoras como Fitch y Moody’s mantuvieron perspectivas estables (BB+ y B1, respectivamente), permitiendo a Pemex recuperar el apetito de los inversionistas en el mercado local.

Desafíos en la producción y ventas

Pese al éxito financiero, el sector operativo enfrenta retos significativos. La producción de hidrocarburos líquidos promedió 1.635 millones de barriles diarios en 2025, una caída del 7% anual que sitúa a la empresa aún lejos de su meta de 1.8 millones de barriles necesarios para el autoabastecimiento nacional.

En cuanto a la comercialización, los ingresos por ventas y servicios sumaron $1.5 billones de pesos, un descenso del 8.6% comparado con 2024. Esta baja fue provocada principalmente por menores precios y volúmenes en las exportaciones, aunque fue parcialmente compensada por un sólido desempeño en las ventas nacionales de gas y petrolíferos.

Finalmente, Pemex reportó que, bajo el nuevo esquema del Derecho Petrolero para el Bienestar, realizó aportaciones a las finanzas públicas por un total de $195,200 millones de pesos durante el año, reafirmando su compromiso con la estabilidad económica del país.

