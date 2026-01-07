Podcast
Tamaulipas

Corredor Golfo Norte, prioridad tras ola de accidentes viales

Tras 35 muertes en accidentes viales, Obras Públicas destacó el respaldo federal y el avance del corredor Golfo Norte para mejorar seguridad y movilidad

  • 07
  • Enero
    2026

Tras el trágico fin de semana donde hubo 35 personas muertas en diferentes accidentes viales, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que, si bien las vialidades donde se han registrado los accidentes corresponden a la red federal, existe disposición y respaldo del Gobierno de México para atender la problemática mediante obras de gran alcance.

Destacó que una de las acciones prioritarias es el desarrollo del corredor Golfo Norte, proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual contempla la ampliación y modernización de varios ejes carreteros estratégicos en la entidad.

Entre las obras consideradas se encuentra la ampliación de un nuevo cuerpo carretero desde Estación Manuel hasta Ciudad Victoria, la modernización del tramo Victoria–Reynosa, la construcción de un libramiento en Tampico y la edificación del puente Tampico 2, infraestructura que permitirá mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en estas rutas.

Cepeda Anaya subrayó que tanto el gobernador Américo Villarreal Anaya como funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas han sostenido reuniones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para definir las primeras etapas del proyecto, dando prioridad a la carretera Zaragoza como medida preventiva para reducir la incidencia de accidentes.


