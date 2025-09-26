Se cumplen 11 años sin justicia: caso Ayotzinapa

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Desde hace unos días, manifestantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acompañaron a los padres de los 43 frente a las instalaciones del Campo Militar Número 1 para exigir justicia por sus compañeros.

A pesar de las intensas protestas llevadas a cabo durante más de una década, los padres y madres continúan exigiendo respuestas a las autoridades. La "verdad histórica" es una versión que siguen rechazando, por diversas razones, incluidas las inconsistencias reveladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humano y Asuntos Indígenas expuso en el expediente 13599 que se demostró que el área delimitada como el crematorio de los cuerpos de los normalistas, no coincide con las declaraciones previas, debido a que según expertos, se requería mayor espacio para cometer el crimen.

"Un estudio que demostró que el lugar señalado como en donde fueron incinerados los 43 Normalistas, no coincide en la medida del área geográfica señalada en la averiguación previa, determinando que para ello se requería un área mayor a la que ocupa el predio señalado".

Reuniones con presidentes de México

Las reuniones con los padres y madres de los 43 normalistas iniciaron en 2014 durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, bajo la defensa del abogado Vidulfo Rosales, quien recientemente renunció para ser sustituido por Isidoro Vicario.

Mientras que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se descubrió que uno de los líderes criminales detenidos por el delito de delincuencia organizada, colaboró momentáneamente como testigo protegido para revelar el paradero de las víctimas.

Al menos los restos de dos de las víctimas fueron encontradas e identificadas.

Aunque aproximadamente un centenar de personas ha sido capturada por su presunta vinculación con los hechos sucedidos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, a ninguno se le acusa del delito de desaparición forzada.

Sin embargo, durante la última reunión entablada con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, el defensor de los padres de las víctimas aseguró que el gobierno "quedó mucho a deber".

"Si hay una línea, pero no hay avances. Eso es lo que estabamos esperando con los padres y madres, de que por lo menos dieran ahorita un avance significativo con esta línea de la telefonía celular [...] Quedó mucho a deber el gobierno que puedan avanzar en estas investigaciones.

Insisten en extradición de ex procurador Zerón de Lucio

Una de las personas que podría, según las autoridades, revelar las inconsistencias de la denominada "verdad histórica" es el ex procurador de justicia, Tomás Zerón de Lucio, quién fungió como líder de la investigación de este crimen.

Sin embargo, el gobierno de México continúa insistiendo a su similar de Israel que extradite al ex funcionario público al país para que enfrente el juicio por los 43.

Zerón huyó de México en 2019, luego de revelarse que cuenta con una orden de aprehensión, así como una ficha roja de captura a nivel internacional por tortura, desaparición forzada y malversación de 1,102 millones de pesos pertenecientes a la Procuraduría General de la República.

Se supo que primero se trasladó hacia Canadá, para después cambiar su destino hacia Tel Aviv. Sin embargo, un funcionario mencionó que Israel no tiene ningún interés en apoyar la petición de México, debido a que este último consideró, durante una reunión con sede en Ginebra, como "medidas hostiles" las ejercidas por Israel en un asunto internacional.

Padres fallecidos con hijos desaparecidos

Durante estos 11 años de la tragedia sin respuesta, se conocen al menos que cinco padres de familia cuyos hijos desaparecieron en Iguala, Guerrero, han perdido la vida sin conocer el paradero de los restos de los normalistas.

Minerva Bello (2018), Saúl Bruno (2021), Bernardo Campos (2021), Ezequiel Mora (2022), y Donato Abarca (2025), son los nombres de los padres fallecidos sin justicia por distintas enfermedades.

¿Qué sucedió esa noche de septiembre del 2014?

Durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fue atacado cuando buscaban asistir a la conmemoración de la Plaza de Tlatelolco.

Sin embargo, se menciona distintas versiones, desde que los estudiantes abrieron fuego contra las autoridades hasta que las autoridades fueron las responsables de su desaparición.

De acuerdo con el reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 43 normalistas siguen desaparecidos desde hace 11 años, de los cuales, seis fueron asesinados en el lugar. Sin embargo, se mencionan que cientos de víctimas resultaron afectadas, tanto de forma directa como indirecta.

Por estos hechos, solo 21 personas sobrevivieron y caminan de la mano de los padres y madres de sus compañeros desaparecidos para exigir claridad en el caso.

Comentarios