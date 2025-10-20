México y EU lanzan plan fronterizo para frenar tráfico de armas

México y Estados Unidos lanzaron una iniciativa para frenar el tráfico de armas hacia el territorio mexicano, en un intento por detener el ingreso ilegal del armamento.

Este plan contempla operativos bilaterales y controles más estrictos en los cruces internaiconales. Autoridades destacaron que el objetivo es "salvaguardar la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”.

Estos despliegues forman parte de la misión que surge tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio a la Ciudad de México para entablar distintas reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el abogado y exfuncionario en seguridad pública Fernando Rubalcaba destacó los aspectos positivos de la cooperación binacional.

“El beneficio es más positivo gracias a estos acuerdos, porque permiten un clima de colaboración y de entendimiento de una causa común como la seguridad pública. Qué bueno que se esté buscando la forma de evitar la introducción de armas, dado que casi todos los delitos de gran impacto son cometidos con armas de fuego”, expresó.

Subrayó que herramientas como el sistema balístico IBIS, en México, y el programa internacional IBIN de Interpol, pueden ser potenciadas con este tipo de convenios.

