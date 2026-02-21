Moviliza fuerte incendio a bomberos en Ramos Arizpe

Un incendio se registró la noche de este sábado en el área exterior de una empresa ubicada en la colonia Torremolinos, en Ramos Arizpe, donde se encontraba acumulada una importante cantidad de residuos combustibles, principalmente plástico, cartón y contenedores con pedacería de material plástico.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil municipal, encabezada por Francisco Sánchez, el siniestro fue combatido durante aproximadamente una hora, en la que se logró un avance del 80 por ciento en su control, y se continuó trabajando para lograr la extinción total y evitar que el fuego se reactivara.

Material combustible facilitó propagación

En el sitio se observaba acumulación de basura y materiales plásticos, lo que facilitó la propagación de las llamas en el predio industrial.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe realizaron maniobras de ataque directo y enfriamiento, mientras que bomberos del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe se sumaron al operativo.

También participaron pipas del municipio y una pipa del aeropuerto, reforzando el suministro de agua para contener el incendio que afortunadamente no provocó personas lesionadas.

