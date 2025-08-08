Cerrar X
Intocable dedica canción a migrantes en conferencia de Sheinbaum

Grupo Intocable presentó su más reciente canción, 'Estamos Todos', inédita dedicada a la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos

En un emotivo momento durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el grupo musical Intocable presentó su más reciente canción, “Estamos Todos”, una pieza inédita dedicada a los migrantes mexicanos que enfrentan adversidades en Estados Unidos.

Ricky y René, integrantes de Intocable, asistieron personalmente a Palacio Nacional para compartir la canción con la mandataria.

Sheinbaum, visiblemente conmovida, destacó el potente mensaje de solidaridad y resistencia que la canción transmite a los migrantes que han sufrido deportaciones y redadas.

Cabe señalar que “Estamos Todos” utiliza un video musical aparentemente generado por inteligencia artificial, proyectando la letra y un ambiente visualmente emotivo.

Mensaje de Resistencia y Esperanza

La letra de la canción, cargada de sentimiento, refleja la tristeza, la soledad y la firmeza de los migrantes ante la adversidad.

Frases como “Días tristes, gente que pasa dolor” y “Balas en vez de amor” ilustran las dificultades que enfrentan, mientras que “Aquí estoy, estamos todos” transmite un mensaje de unidad y apoyo.

Si bien Intocable no podrá participar en la celebración del Grito de Independencia del 15 de septiembre en el Zócalo por compromisos previos, la titular del Poder Ejecutivo federal ya los invitó para el próximo año.

Sin embargo, Intocable sí participará en el evento virtual “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones”, presentándose el 5 de octubre.

 


Comentarios

Etiquetas:
