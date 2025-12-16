Refuerzan coordinación federal y estatal por la paz en Chiapas

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió a la Mesa de Seguridad de Chiapas, donde sostuvo un encuentro con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para evaluar los avances en materia de seguridad.

Durante la reunión, García Harfuch reconoció la estrecha coordinación entre las instituciones de seguridad del Gobierno de México y el fortalecimiento de la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, acciones que han contribuido a una reducción en la incidencia delictiva y a avances significativos en el combate a la delincuencia.

Empezamos muy temprano la Mesa de Paz con la presencia del destacado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch @OHarfuch, a quien agradecemos el respaldo que nos ha otorgado y, sobre todo, la confianza de nuestra presidenta,… pic.twitter.com/SoPqH0u24L — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) December 16, 2025

Reconocen respaldo federal y trabajo conjunto

El gobernador Eduardo Ramírez agradeció el apoyo del Gobierno de México y la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando que la coordinación a través de la Mesa de Paz Nacional ha permitido avanzar hacia la pacificación del estado y generar condiciones de mayor seguridad para las familias chiapanecas.

Participación de fuerzas federales y estatales

En la Mesa de Paz participaron mandos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, así como representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, quienes coincidieron en que el trabajo conjunto y el compromiso interinstitucional han sido clave para construir un Chiapas en paz.

Comentarios