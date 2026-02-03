Invasión de propiedad privada; cómo recuperar tu inmueble
La ocupación ilegal de viviendas es un problema recurrente en México. Conoce qué dice la ley, a quién acudir y qué medidas tomar para proteger tu patrimonio
La invasión de propiedad privada es una práctica frecuente en México, particularmente en viviendas y terrenos que no se encuentran habitados de manera permanente por sus propietarios, lo que los vuelve vulnerables ante la ocupación ilegal.
Este delito consiste en apoderarse de un inmueble y utilizarlo con fines personales o comerciales sin el consentimiento del dueño legítimo. Quienes lo cometen suelen ser conocidos de manera informal como “paracaidistas”, ya que se instalan en casas o predios deshabitados.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen más de 6 millones de viviendas abandonadas, una condición que ha aumentado en la última década y que facilita este tipo de conductas.
La legislación federal contempla sanciones para este delito. El artículo 395 del Código Penal Federal establece que toda persona que se apropie o use un inmueble ajeno sin autorización puede ser castigada con penas que van de tres meses a cinco años de prisión, además de multas económicas.
¿Qué recomiendan los especialistas?
Ante una invasión, especialistas recomiendan, como primera medida, intentar un acuerdo pacífico con los ocupantes, a fin de evitar un proceso legal prolongado. Si esta vía no prospera, el propietario debe reunir toda la documentación que acredite la titularidad del inmueble, como escrituras, contratos de compraventa y comprobantes de pago de servicios e impuestos.
Con dichos documentos, el siguiente paso es solicitar asesoría legal y presentar una denuncia penal por invasión de propiedad o una demanda civil mediante la acción reivindicatoria, según corresponda. En casos de viviendas financiadas por Infonavit o FOVISSSTE, también es posible acudir a sus delegaciones para recibir orientación.
Una vez acreditada la propiedad, las autoridades pueden emitir una orden de desalojo. No obstante, se trata de un procedimiento que puede extenderse durante meses o incluso años, dependiendo del caso y de la carga judicial.
Para evitar este tipo de situaciones, notarios y especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas que reduzcan el riesgo de invasión y protejan el patrimonio familiar.
Claves para enfrentar una invasión de propiedad
¿Qué dice la ley?
- La invasión de un inmueble es delito federal.
- Puede castigarse con prisión y multa económica.
¿Qué hacer si ocupan tu vivienda?
- Intenta un acuerdo amistoso.
- Reúne escrituras, recibos y documentos oficiales.
- Busca asesoría legal y presenta la denuncia o demanda correspondiente.
- Da seguimiento al proceso de desalojo.
Medidas preventivas
- Evita dejar inmuebles abandonados por largos periodos.
- Coloca avisos de propiedad privada.
- Mantén contacto con tus vecinos.
- Instala sistemas de seguridad.
- Realiza testamento y mantén tu documentación en regla.
