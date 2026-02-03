Podcast
Nacional

Invasión de propiedad privada; cómo recuperar tu inmueble

La ocupación ilegal de viviendas es un problema recurrente en México. Conoce qué dice la ley, a quién acudir y qué medidas tomar para proteger tu patrimonio

  • 03
  • Febrero
    2026

La invasión de propiedad privada es una práctica frecuente en México, particularmente en viviendas y terrenos que no se encuentran habitados de manera permanente por sus propietarios, lo que los vuelve vulnerables ante la ocupación ilegal.

Este delito consiste en apoderarse de un inmueble y utilizarlo con fines personales o comerciales sin el consentimiento del dueño legítimo. Quienes lo cometen suelen ser conocidos de manera informal como “paracaidistas”, ya que se instalan en casas o predios deshabitados.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen más de 6 millones de viviendas abandonadas, una condición que ha aumentado en la última década y que facilita este tipo de conductas.

La legislación federal contempla sanciones para este delito. El artículo 395 del Código Penal Federal establece que toda persona que se apropie o use un inmueble ajeno sin autorización puede ser castigada con penas que van de tres meses a cinco años de prisión, además de multas económicas.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Ante una invasión, especialistas recomiendan, como primera medida, intentar un acuerdo pacífico con los ocupantes, a fin de evitar un proceso legal prolongado. Si esta vía no prospera, el propietario debe reunir toda la documentación que acredite la titularidad del inmueble, como escrituras, contratos de compraventa y comprobantes de pago de servicios e impuestos.

Con dichos documentos, el siguiente paso es solicitar asesoría legal y presentar una denuncia penal por invasión de propiedad o una demanda civil mediante la acción reivindicatoria, según corresponda. En casos de viviendas financiadas por Infonavit o FOVISSSTE, también es posible acudir a sus delegaciones para recibir orientación.

Una vez acreditada la propiedad, las autoridades pueden emitir una orden de desalojo. No obstante, se trata de un procedimiento que puede extenderse durante meses o incluso años, dependiendo del caso y de la carga judicial.

Para evitar este tipo de situaciones, notarios y especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas que reduzcan el riesgo de invasión y protejan el patrimonio familiar.

Claves para enfrentar una invasión de propiedad

¿Qué dice la ley?

  • La invasión de un inmueble es delito federal.
  • Puede castigarse con prisión y multa económica.

¿Qué hacer si ocupan tu vivienda?

  1. Intenta un acuerdo amistoso.
  2. Reúne escrituras, recibos y documentos oficiales.
  3. Busca asesoría legal y presenta la denuncia o demanda correspondiente.
  4. Da seguimiento al proceso de desalojo.

Medidas preventivas

  • Evita dejar inmuebles abandonados por largos periodos.
  • Coloca avisos de propiedad privada.
  • Mantén contacto con tus vecinos.
  • Instala sistemas de seguridad.
  • Realiza testamento y mantén tu documentación en regla.

