Invasión de propiedad privada; cómo recuperar tu inmueble

La invasión de propiedad privada es una práctica frecuente en México, particularmente en viviendas y terrenos que no se encuentran habitados de manera permanente por sus propietarios, lo que los vuelve vulnerables ante la ocupación ilegal.

Este delito consiste en apoderarse de un inmueble y utilizarlo con fines personales o comerciales sin el consentimiento del dueño legítimo. Quienes lo cometen suelen ser conocidos de manera informal como “paracaidistas”, ya que se instalan en casas o predios deshabitados.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen más de 6 millones de viviendas abandonadas, una condición que ha aumentado en la última década y que facilita este tipo de conductas.

La legislación federal contempla sanciones para este delito. El artículo 395 del Código Penal Federal establece que toda persona que se apropie o use un inmueble ajeno sin autorización puede ser castigada con penas que van de tres meses a cinco años de prisión, además de multas económicas.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Ante una invasión, especialistas recomiendan, como primera medida, intentar un acuerdo pacífico con los ocupantes, a fin de evitar un proceso legal prolongado. Si esta vía no prospera, el propietario debe reunir toda la documentación que acredite la titularidad del inmueble, como escrituras, contratos de compraventa y comprobantes de pago de servicios e impuestos.

Con dichos documentos, el siguiente paso es solicitar asesoría legal y presentar una denuncia penal por invasión de propiedad o una demanda civil mediante la acción reivindicatoria, según corresponda. En casos de viviendas financiadas por Infonavit o FOVISSSTE, también es posible acudir a sus delegaciones para recibir orientación.

Una vez acreditada la propiedad, las autoridades pueden emitir una orden de desalojo. No obstante, se trata de un procedimiento que puede extenderse durante meses o incluso años, dependiendo del caso y de la carga judicial.

Para evitar este tipo de situaciones, notarios y especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas que reduzcan el riesgo de invasión y protejan el patrimonio familiar.

Claves para enfrentar una invasión de propiedad

¿Qué dice la ley?

La invasión de un inmueble es delito federal.

Puede castigarse con prisión y multa económica.

¿Qué hacer si ocupan tu vivienda?

Intenta un acuerdo amistoso. Reúne escrituras, recibos y documentos oficiales. Busca asesoría legal y presenta la denuncia o demanda correspondiente. Da seguimiento al proceso de desalojo.

Medidas preventivas

Evita dejar inmuebles abandonados por largos periodos.

Coloca avisos de propiedad privada.

Mantén contacto con tus vecinos.

Instala sistemas de seguridad.

Realiza testamento y mantén tu documentación en regla.

