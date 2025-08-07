Invertirá industria farmacéutica $12 mil millones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves una inversión conjunta de más de $12 mil millones de pesos de cuatro empresas del sector farmacéutico, Bayer, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim y Laboratorios Carnot, que impulsará la producción, la investigación médica y la generación de empleo en México.

Desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que el “Plan México va viento en popa”, y celebró la confianza del sector privado en el país para el desarrollo de tecnología y manufactura especializada.

La presidenta destacó que esta inyección de capital forma parte de una política pública orientada a fortalecer la soberanía sanitaria, promover el bienestar y preparar al país para futuros desafíos sanitarios.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, añadió que la industria vive “una gran transformación” y que México se consolida como líder regional en dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Proyectos por empresa: empleo y expansión tecnológica

Boehringer Ingelheim: Invertirá $3,500 millones en su planta de Xochimilco, que será la más grande del mundo en producción de tabletas, con capacidad de fabricar 5 mil millones de unidades y exportar a más de 40 países.

Laboratorios Carnot: Empresa mexicana que destinará $3,500 millones a una nueva planta en Hidalgo, donde se crearán 600 empleos directos.

Su director, Edmundo Jiménez Luna, afirmó que “Carnot cree en México, en su talento y en su futuro”.

Bayer México: Anunció una inversión de $3,000 millones para expandir operaciones en Orizaba, Tlaxcala y Lerma, con exportaciones a más de 100 países y tecnología para ahorrar agua en el campo.

AstraZeneca: Aplicará más de $2,000 millones en investigación clínica y expansión tecnológica, además de ampliar su planta en el Estado de México.

Su director, Julio Ordaz, declaró: “Las soluciones para México se investigan en México”.

Más de 3 mil empleos directos y 20 mil indirectos

Cabe señalar que dicha inversión de las cuatro farmacéuticas creará más de 3 mil empleos altamente especializados y más de 20 mil indirectos, en diferentes regiones del país.

"Estos proyectos se vinculan a polos industriales como Morelia y Michoacán", señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Primer Polo de Bienestar en Michoacán

Además de las inversiones, Sheinbaum anunció la instalación del Primer Polo de Bienestar para el Desarrollo en Michoacán, donde ya hay inversionistas comprometidos con el proyecto.

Dicha iniciativa forma parte del plan de su administración para atraer inversión productiva que genere empleos y desarrollo local.

Por otra parte, el presidente de la Canifarma, Guillermo Funes, destacó que el diálogo permanente entre industria y gobierno ha sido fundamental para lograr estas inversiones.

En particular, subrayó que los avances en Cofepris han sido clave para recuperar la confianza regulatoria.

