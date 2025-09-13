ISSSTE garantiza atención a heridos por explosión en Iztapalapa

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, aseguró que todas las personas lesionadas por la explosión e incendio de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, han recibido atención médica oportuna y especializada, con insumos suficientes y quirófanos listos.

Batres destacó que en ningún momento ha faltado material ni se ha hecho distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.

“Recibimos a, por lo menos, 32 personas lesionadas, sin importar si eran derechohabientes o no. Simplemente son seres humanos afectados por un hecho muy grave y por lo tanto los recibimos en los hospitales del ISSSTE y los atendimos. Quiero decir que estas 32 personas tuvieron a sus familiares ahí en las instalaciones”, compartió.

Actualmente, siete pacientes permanecen hospitalizados en distintas unidades médicas del ISSSTE:

En el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, cinco personas continúan internadas (tres en estado muy grave, una grave estable y otra con recuperación favorable).

En el Hospital General de Tláhuac, un paciente sigue hospitalizado en estado grave, pero estable.

En el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, un paciente muy grave recibe atención especializada tras ser trasladado del Hospital General Balbuena.

El director general remarcó que el ISSSTE mantendrá seguimiento ambulatorio a las personas dadas de alta hasta lograr su recuperación total y continuará ofreciendo acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.

