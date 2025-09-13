ISSSTE garantiza atención a heridos por explosión en Iztapalapa
El director general del ISSSTE destacó que en ningún momento ha faltado material ni se ha hecho distinción entre derechohabientes y no derechohabientes
El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, aseguró que todas las personas lesionadas por la explosión e incendio de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, han recibido atención médica oportuna y especializada, con insumos suficientes y quirófanos listos.
Batres destacó que en ningún momento ha faltado material ni se ha hecho distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.
“Recibimos a, por lo menos, 32 personas lesionadas, sin importar si eran derechohabientes o no. Simplemente son seres humanos afectados por un hecho muy grave y por lo tanto los recibimos en los hospitales del ISSSTE y los atendimos. Quiero decir que estas 32 personas tuvieron a sus familiares ahí en las instalaciones”, compartió.
Actualmente, siete pacientes permanecen hospitalizados en distintas unidades médicas del ISSSTE:
- En el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, cinco personas continúan internadas (tres en estado muy grave, una grave estable y otra con recuperación favorable).
- En el Hospital General de Tláhuac, un paciente sigue hospitalizado en estado grave, pero estable.
- En el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, un paciente muy grave recibe atención especializada tras ser trasladado del Hospital General Balbuena.
- El director general remarcó que el ISSSTE mantendrá seguimiento ambulatorio a las personas dadas de alta hasta lograr su recuperación total y continuará ofreciendo acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.
