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Jalisco se suma a CDMX y cancela clases por inicio del Mundial

La medida busca facilitar la movilidad y permitir que la población disfrute del partido inaugural entre México y Sudáfrica

  • 09
  • Junio
    2026

Jalisco se convirtió este martes en la segunda entidad del país en suspender clases y actividades laborales del sector público con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sumándose a la medida ya anunciada para la Ciudad de México.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador Pablo Lemus informó que el próximo jueves no habrá actividades escolares ni labores en dependencias estatales, con excepción de los servicios de seguridad y emergencia.

“Buscamos mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido inaugural del Mundial 2026”, señaló el mandatario.

La suspensión coincidirá con el partido inaugural del torneo, en el que México enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Jalisco es una de las tres sedes mexicanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con Ciudad de México y Nuevo León, por lo que se espera una importante movilización de aficionados y visitantes durante los primeros días de la competencia.

El decreto estatal contempla la suspensión de actividades en oficinas gubernamentales y centros educativos, mientras que los servicios considerados esenciales continuarán operando de manera normal.

CDMX ya había anunciado la medida

La decisión ocurre un día después de que el Gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto para suspender actividades escolares y laborales no esenciales en la capital del país durante la jornada inaugural.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la medida busca garantizar mejores condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad para habitantes y turistas que acudirán a los eventos relacionados con el Mundial.

Te puede interesar:: Suspenderán clases en CDMX por inauguración del Mundial 2026

Además, llamó tanto al sector público como al privado a implementar esquemas de trabajo remoto en aquellas actividades que lo permitan.


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