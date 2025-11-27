Cerrar X
Juan Ramón de la Fuente pide licencia temporal en SRE

Roberto Velasco, especialista en relación con EUA y Canadá, asumirá como encargado de despacho mientras el canciller se recupera

  27
  Noviembre
    2025

Juan Ramón de la Fuente solicitó una licencia temporal a su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por temas de salud.

El canciller se someterá a un procedimiento quirúrgico que había pospuesto y durante su ausencia, el subsecretario Roberto Velasco quedará como encargado de despacho de la dependencia.

¿Quién es Roberto Velasco?

Roberto Velasco Álvarez llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores con el arranque de la llamada cuarta transformación en diciembre de 2018 y ha permanecido en el cargo con el respaldo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y los secretarios Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena y Juan Ramón de la Fuente.

De la mano del exprecandidato presidencial morenista se sumó al gabinete federal para ocupar la Dirección de Comunicación Social y un par de años después se le nombró al frente de la Dirección General para América del Norte; en 2021 fue nombrado jefe de la Unidad para esta misma región y ahora, tras la propuesta de Sheinbaum, el Senado lo ratificó como titular de la Subsecretaria para América del Norte.

Agradezco la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller De la Fuente para coordinar las labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores en América del Norte en esta etapa. Seguiré desempeñándome con lealtad, profesionalismo y entrega a la defensa de nuestra comunidad y de la soberanía de México”, expresó el funcionario luego de rendir protesta.

Roberto Velasco es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, además maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, en donde fue editor en jefe de Chicago Policy Review y realizó una estadía en la oficina del alcalde de dicha ciudad.

Antes de llegar a la Cancillería estuvo en Pro México como coordinador de Estrategia y Política Pública en la Dirección Regional para América del Norte. También fungió como secretario técnico de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre 2009 y 2012.

Es un especialista en la relación trilateral de México con Estados Unidos y Canadá, por lo que ha mantenido contacto estrecho con las últimas dos administraciones tanto del país de la hoja de maple como el de las barras y las estrellas, en dos momentos con Donald Trump y antes con Joe Biden, así como con el ex primer ministro Justin Trudeau y hoy Mark Carney.


