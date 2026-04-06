La Escuela es Nuestra destina $26,000 millones a 75 mil planteles

El programa La Escuela es Nuestra alcanzará este año una inversión de $26 mil millones de pesos para beneficiar a 75 mil 405 escuelas públicas en todo el país.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la directora del programa, Pamela López Ruiz, detalló que esta estrategia impactará directamente a 8.5 millones de estudiantes.

“El presupuesto para este año es de 26 mil millones de pesos, con los cuales se proyecta la atención de 75 mil 405 planteles educativos”, afirmó Ruiz.

Uno de los principales avances del programa es su ampliación hacia el nivel medio superior, bajo el mismo modelo de operación.

“Se logró satisfactoriamente la ampliación del programa para la atención de escuelas del nivel medio superior… donde la premisa es atender las necesidades mediante recursos directos”, explicó.

El esquema mantiene como eje central la entrega de recursos sin intermediarios, administrados por comités escolares integrados por madres, padres y docentes.

Avance del 96% en asambleas escolares

La funcionaria informó que ya se realizaron 72 mil 349 asambleas escolares para la conformación de comités, lo que representa un avance del 96% respecto a la meta.

De ese total, 66 mil 529 corresponden a educación básica y 5 mil 820 a nivel medio superior

“Se han celebrado ya 66 mil 529 asambleas en educación básica y cinco mil 820 en media superior”, puntualizó.

Como parte del calendario operativo, las tarjetas del Banco del Bienestar serán entregadas entre abril y mayo.

Posteriormente, los planteles comenzarán a recibir los recursos a finales de mayo.

“Durante abril y mayo estaremos realizando las entregas de tarjetas, y a finales de mayo estarían recibiendo sus recursos estas escuelas”, indicó.

El gobierno federal proyecta que en 2026 se alcance el 100% de cobertura en secundarias y nivel medio superior.

Además, estos planteles podrían recibir el apoyo hasta en tres ocasiones durante el sexenio.

“Este año estaríamos alcanzando la cobertura del 100 por ciento de secundarias y del nivel medio superior”, destacó.

Inversión histórica desde 2019

Desde su creación en 2019, el programa ha acumulado una inversión sin precedentes.

Según los datos presentados, 404 mil 588 apoyos fueron entregados, 187 mil 92 escuelas han sido beneficiadas y se han invertido $142 mil 500 millones de pesos.

López Ruiz recordó que el modelo surgió durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, retomando esquemas de transferencia directa implementados previamente en la Ciudad de México.

“A finales de 2023 vemos un incremento exponencial en el presupuesto asignado al programa”, señaló.

La funcionaria subrayó que uno de los principales logros ha sido la participación directa de las comunidades escolares en la toma de decisiones.

“Madres, padres, maestras y maestros administran y gestionan estos recursos en beneficio de sus estudiantes”, expresó.

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