La osa Mina llega a su nuevo hogar en Hidalgo

La osa Mina, quien hasta hace no mucho tiempo vivía en el Zoológico La Pastora, llegó este domingo por la tarde a su nuevo hogar, en la Fundación Invictus, según informó la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA).

El ejemplar de oso negro americano fue trasladado vía aérea desde Guadalupe, Nuevo León, hasta las instalaciones de la fundación en Pachuca, Hidalgo.

Además de tener un nuevo hogar, Mina recibirá atención veterinaria especializada para ella, la cual será complementada con el acompañamiento de un especialista en medicina biorreguladora que viajó desde Colombia para estar con en su caso.

"Este es el inicio de una nueva vida para Mina, sin dolor y con trato digno. Gracias a Fundación Invictus por su participación comprometida y gracias a la ciudadanía por la mirada atenta y por denunciar este tipo de casos.", comunicó PROFEPA mediante sus redes sociales.

🐻💚 Informamos que la osa Mina ya está en las instalaciones de Fundación Invictus, en Hidalgo.



Su traslado por vía aérea fue exitoso, está de buen ánimo y ya se encuentra acompañada por el equipo de veterinarios de la Fundación. Además, colabora en su atención un especialista… pic.twitter.com/VpOLy6E8JA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 28, 2025

¿Qué enfermedad tiene la osa Mina?

Según dio a conocer Mariana Rodríguez en sus redes sociales, Mina padece de leptospirosis, una enfermedad zoonótica que le provocó también anemia, dermatitis e insuficiencia renal.

Pese a que puede llegar a ser crónica, eso no impide que el animal que la padece pueda recibir tratamiento para aminorar las molestias o recibir cuidados paliativos.

¿Qué es Fundación Invictus?

Fundación Invictus es una ONG que se dedica a brindarle atención veterinaria especializada a diferentes especies de fauna silvestre que hayan sufrido maltrato por parte del ser humano.

Sus instalaciones se ubican en la ciudad de Pachuca, Hidalgo y mediante el cautiverio temporal busca rehabilitar y reincorporar a los ejemplares, para que puedan retomar su vida en libertad.

