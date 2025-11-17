Meten a quirófano a osita Mina para segundo manejo médico

La osita Mina fue sometida hoy a un segundo manejo médico bajo anestesia general.

El procedimiento, catalogado como "imperante e inevitable" por la Fundación Invictus, busca continuar con el complejo tratamiento del animal, que aún se encuentra en estado delicado.

Especialistas de la fundación, a donde fue trasladada Mina desde el Zoológico La Pastora, realizaron curaciones profundas y estudios complementarios en el quirófano, en una operación que no estuvo exenta de riesgos.

Erika Ortigoza Vázquez, directora de la Fundación Invictus, reconoció la gravedad de la situación, pero destacó la necesidad de avanzar en el tratamiento para asegurar la recuperación del ejemplar.

“Es un gran reto; realmente Mina ha hecho un gran equipo de nosotros. Ella ha puesto todo su empeño”, comentó Ortigoza Vázquez, agregando que, si bien el procedimiento bajo anestesia general implica riesgos, “tenemos que avanzar con ella”.

La fundación compartió imágenes que muestran al equipo de especialistas concentrado en el quirófano durante el procedimiento, enviando un mensaje de optimismo y pidiendo las "mejores vibras" para la osita.

“¡¡Cada día más osita!! Seguimos en estado delicado, sin embargo en el mejor momento rumbo a su segundo manejo”, se lee en una publicación de la fundación.

Mina se encuentra ahora bajo vigilancia intensiva en las instalaciones de la Fundación Invictus, ubicada en Pachuca, Hidalgo, tras su traslado desde Nuevo León.

Comentarios