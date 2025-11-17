Cerrar X
osita_quiofano_mina_0625e88b52
Nuevo León

Meten a quirófano a osita Mina para segundo manejo médico

El procedimiento busca continuar el tratamiento del animal, que se encuentra en estado delicado. Especialistas realizaron curaciones profundas

  • 17
  • Noviembre
    2025

La osita Mina fue sometida hoy a un segundo manejo médico bajo anestesia general. 

El procedimiento, catalogado como "imperante e inevitable" por la Fundación Invictus, busca continuar con el complejo tratamiento del animal, que aún se encuentra en estado delicado.

Especialistas de la fundación, a donde fue trasladada Mina desde el Zoológico La Pastora, realizaron curaciones profundas y estudios complementarios en el quirófano, en una operación que no estuvo exenta de riesgos.

Erika Ortigoza Vázquez, directora de la Fundación Invictus, reconoció la gravedad de la situación, pero destacó la necesidad de avanzar en el tratamiento para asegurar la recuperación del ejemplar.

“Es un gran reto; realmente Mina ha hecho un gran equipo de nosotros. Ella ha puesto todo su empeño”, comentó Ortigoza Vázquez, agregando que, si bien el procedimiento bajo anestesia general implica riesgos, “tenemos que avanzar con ella”.

La fundación compartió imágenes que muestran al equipo de especialistas concentrado en el quirófano durante el procedimiento, enviando un mensaje de optimismo y pidiendo las "mejores vibras" para la osita.

 “¡¡Cada día más osita!! Seguimos en estado delicado, sin embargo en el mejor momento rumbo a su segundo manejo”, se lee en una publicación de la fundación.

Mina se encuentra ahora bajo vigilancia intensiva en las instalaciones de la Fundación Invictus, ubicada en Pachuca, Hidalgo, tras su traslado desde Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_osita_mina_d4429acc15
Muestra avances la osa Mina tras su rescate de La Pastora
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_26_T142619_618_49c65ceaa3
Osita 'Mina' muestra avances en su rehabilitación
3a7a6383_1385_49e6_89e7_03e7ffc02572_d1d2cf290c
Ahora venden ositos de peluche para continuar tratamiento de Mina
publicidad

Últimas Noticias

94a9a1bf_8ef2_4637_9635_01dda74bed04_ebf1f37ff9
Plantean frenar alzas en seguros de gastos médicos
G6_C6_JEB_Xo_A_Ad1_Dm_ff1114ca9d
Marina detiene a 54 en Colima durante operativo Pez Vela 2025
EH_DOS_FOTOS_2025_11_18_T131339_620_6ba9650d46
México habla con ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×