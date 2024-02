'Lady estacionamiento' insulta por estacionarse afuera de su casa

"Hay un imb... estacionado enfrente de la puerta de mi casa y no se mueve. Ya llegó el apoyo y me quieren llevar a la delegación, le estoy diciendo que me lleve, que no hay ningún problema. ¿Me alcanzas allá?... Ya había pedido la grúa de apoyo, yo creo que por eso mandaron a la patrulla para que verificara, pero sigue exactamente lo mismo", dijo la mujer a la persona con la que estaba hablando por teléfono, mientras el oficial le pidió que dejara de decir malas palabras.