Internacional

Nicolás Maduro y su esposa llegan a oficinas de la DEA

Se prevé que Maduro comparezca la próxima semana ante un tribunal federal en Manhattan, donde enfrentaría cargos relacionados con narcotráfico y armas

  • 03
  • Enero
    2026

El avión que transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras su captura, arribó a la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional, en el estado de Nueva York, de acuerdo con un funcionario federal.

Posteriormente, los trasladaron en helicóptero a un helipuerto cercano al río Hudson; desde ahí, ambos fueron llevados a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de EUA (DEA) y, más tarde, ingresados al Metropolitan Detention Center.

Proceso legal tras la captura de Nicolás Maduro

Se prevé que Maduro comparezca la próxima semana ante un tribunal federal en Manhattan, donde enfrentaría cargos relacionados con narcotráfico y armas.

Reacciones y escenario político en Venezuela

El derrocamiento de Maduro ha generado reacciones encontradas. En el sur de Florida se reportaron celebraciones, mientras que en Caracas se registraron detenciones en el contexto de protestas y operativos de seguridad.

Donald Trump señaló que Estados Unidos (EUA) mantiene contactos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien ha exigido la liberación de Maduro e insistido en que continúa siendo el presidente legítimo del país.

En contraste, la líder opositora María Corina Machado ha solicitado que un candidato de la oposición asuma el poder, subrayando la necesidad de una transición política.

El escenario abre un periodo de alta incertidumbre para Venezuela, con implicaciones legales internacionales y tensiones políticas internas.

Así fue el momento exacto en el que Maduro sale del avión

Imágenes y video captados y difundidos por medios internacionales muestran el momento en que el avión que transportó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores aterriza en la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en Nueva York, tras ser capturados por fuerzas estadounidenses y trasladados desde Venezuela.

Al descender de la aeronave, Maduro fue identificado caminando rodeado de agentes federales, mientras era escoltado hacia las instalaciones de la base.

Estas imágenes se suman a la foto previa difundida por el presidente estadounidense en la que Maduro aparecía a bordo del USS Iwo Jima durante su traslado hacia el continente.


