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Lanza CDMX chatbot para orientar a turistas de cara al Mundial

'Xoli' orientará a los turistas las 24 horas sobre cultura, transporte y eventos, como parte de la preparación de la capital para el torneo de la FIFA

  • 19
  • Marzo
    2026

El inicio del Mundial 2026 cada vez está más cerca y la Ciudad de México se prepara para la llegada de los turistas.

En este sentido, el gobierno de la capital de México presentó a "Xoli", un chatbot que tiene como objetivo orientar a los turistas en tiempo real sobre las actividades, cultura y movilidad en la ciudad.

De acuerdo a un comunicado de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, esta herramienta ofrece atención las 24 horas y permite consultar información sobre museos, eventos, transporte, gastronomía y actividades culturales en español e inglés.

El chatbot fue planteado como una "ventana abierta" a la ciudad y una alternativa para orientar a visitantes durante el Mundial, aunque se mantendrá "como una opción permanente para el turismo".

"La Ciudad de México brinda cada día a turistas y visitantes más de 3.000 actividades; este chatbot ayuda a que esa oferta se viva como una experiencia más ordenada", señaló la secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto.

Esta nueva herramienta puede usarse mediante WhatsApp, enviando un mensaje al número +5255 6565 9395, o a través de su página oficial de Turismo de la ciudad, en donde se pueden realizar preguntas abiertas o buscar actividades por fecha.

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"Xoli" también ofrece información organizada por categorías como museos, restaurantes y gastronomía, hoteles y hospedaje, deportes y FIFA 2026, eventos culturales, festivales, literatura, cine y tradiciones, entre otras.

Durante la presentación de la herramienta, las autoridades capitalinas apuntaron que "Xoli" busca agilizar el acceso a la información turística y reducir tiempos de búsqueda para los visitantes, al tiempo que "mejora la imagen de modernización tecnológica" de la ciudad.


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