Sheinbaum propone flexibilizar las garantías fiscales

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación con el objetivo de flexibilizar el mecanismo de garantías que deben presentar los contribuyentes con créditos fiscales.

La propuesta plantea modificar el artículo 141 para eliminar el orden obligatorio actualmente vigente, que establece seis formas específicas de garantizar el interés fiscal —derecho del Estado al cobro de impuestos— mientras se resuelven posibles litigios.

De aprobarse, los contribuyentes podrán elegir libremente entre las distintas modalidades de garantía disponibles, con base en su situación económica, en lugar de seguir una secuencia predeterminada que inicia con instrumentos como el billete de depósito o la carta de crédito.

Asimismo, la iniciativa propone suprimir disposiciones que obligan a los contribuyentes a demostrar la imposibilidad de cumplir con ciertas modalidades antes de optar por otras, lo que en la práctica complejiza el proceso.

Se mantiene, sin embargo, la obligación de que las garantías cubran no solo el adeudo actualizado, sino también los accesorios generados y los que se acumulen durante los siguientes 12 meses. En caso de que el crédito no sea liquidado en ese periodo, deberá actualizarse el monto y ampliarse la garantía correspondiente.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal señala que la reforma busca recuperar la versatilidad del sistema tributario y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales mediante reglas más claras.

De acuerdo con el planteamiento, permitir que los contribuyentes elijan la modalidad de garantía que mejor se adapte a su situación patrimonial contribuirá a incrementar el número de garantías constituidas, reducir procesos de ejecución anticipada y disminuir la litigiosidad.

Además, se argumenta que una mayor certeza jurídica en los procedimientos fortalecerá la confianza en el sistema tributario.

Tras conocerse la iniciativa, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que la propuesta representa un avance para reducir la carga administrativa y generar condiciones más favorables para la inversión productiva.

Indicó que la medida permitirá a las empresas elegir el mecanismo que mejor se ajuste a su realidad económica y aliviar la presión fiscal indirecta, particularmente en casos donde los créditos fiscales aún están en proceso de impugnación y no existe una resolución definitiva.

¿Qué cambia en las garantías fiscales?

Se elimina el orden obligatorio de seis mecanismos de garantía.

El contribuyente podrá elegir libremente cómo asegurar su adeudo.

Se mantiene la obligación de cubrir adeudo actualizado, recargos y accesorios.

La garantía deberá ampliarse si el crédito no se cubre en 12 meses.

Se busca reducir litigios y facilitar el cumplimiento fiscal.

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