Nacional

Lluvias dejan inundaciones en Iztapalapa y caos en la CDMX

Las lluvias de la tarde-noche del sábado afectaron de manera severa el oriente de la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Iztapalapa

  • 28
  • Septiembre
    2025

Las lluvias de la tarde-noche del sábado 27 de septiembre afectaron de manera severa el oriente de la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Iztapalapa, donde se registró un acumulado récord de 90.7 milímetros de agua en menos de media hora.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que la tromba provocó inundaciones de hasta 1.40 metros de altura, afectando decenas de viviendas, patios y estacionamientos.

Las colonias más dañadas en Iztapalapa fueron la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, La Nopalera, La Colmena, Ampliación Santiago Acahualtepec, Santa Cruz Acalpixca, Santa Martha Acatitla y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

El desbordamiento también obligó a suspender el servicio en la Línea A del Metro. Hasta las 7:00 horas del domingo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) operaba de forma provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que unidades del RTP brindaban servicio gratuito de Guelatao a Santa Marta.

La Calzada Ignacio Zaragoza resultó severamente inundada, lo que dejó a varios automovilistas varados y obligó a suspender corridas del transporte público. Decenas de personas tuvieron que cruzar caminando con el agua por arriba de la cadera.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, detalló otros registros significativos de lluvia: 76.4 mm en la estación Lomas de Zaragoza, 73.75 mm en Ejército de Oriente y 60.5 mm en Cárcel de Mujeres.

Además, en la alcaldía Tláhuac resultaron afectadas las colonias San Juan Ixtayopan y San José, mientras que en Gustavo A. Madero los mayores daños se reportaron en San Juan de Aragón 4ta y 5ta sección, así como en Villa de Aragón.


