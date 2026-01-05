La borrasca Francis cubre de nieve a Madrid y baja temperaturas

El paso de la borrasca Francis dejó a Madrid cubierta de nieve, marcando el inicio de la semana con un notable descenso de las temperaturas y un escenario invernal en amplias zonas del país.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la semana arranca con un descenso térmico generalizado, acompañado de nevadas en cotas bajas del norte y centro peninsular, así como precipitaciones en el cuadrante sureste, Ceuta, Melilla y Baleares.

04/01 00:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, nevadas, temperaturas mínimas, lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/MEByYgnYrh — AEMET (@AEMET_Esp) January 3, 2026

Lluvias fuertes y tormentas

La borrasca Francis provocará cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio, con lluvias que podrían ser fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en zonas del Alborán, los litorales de Murcia y el entorno del Estrecho, además del Cabo de la Nao.

Una masa de aire frío de origen ártico afectará a la mitad norte peninsular.

Un frente asociado dejará precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, con nieve a cotas de entre 400 y 600 metros, sin descartar la caída de copos a niveles más bajos.

Zonas más afectadas por la nieve

Los acumulados más relevantes se esperan en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central oriental, el Sistema Ibérico y el Pirineo oscense, con posibilidad de nevadas incluso en zonas llanas de la meseta Norte.

Francis traerá un marcado descenso de las temperaturas, especialmente en las máximas de la meseta Norte y el Sistema Ibérico, así como en las mínimas de las zonas montañosas del centro, norte y noroeste.

Se prevén heladas débiles en la mitad norte, la meseta Sur y áreas montañosas del sureste.

La AEMET advirtió sobre vientos intensos en el norte, este, noroeste y sur peninsular, y pidió extremar precauciones en carreteras de montaña del norte y centro por riesgo de nieve y hielo, así como por las lluvias intensas en el sur y sureste del país.

