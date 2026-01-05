Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G95a_PV_7_W0_A_Aq9at_3b67d8f831
Internacional

La borrasca Francis cubre de nieve a Madrid y baja temperaturas

La borrasca Francis deja nevadas en Madrid y un fuerte descenso térmico, con lluvias intensas y avisos por nieve y hielo en varias zonas de España

  • 05
  • Enero
    2026

El paso de la borrasca Francis dejó a Madrid cubierta de nieve, marcando el inicio de la semana con un notable descenso de las temperaturas y un escenario invernal en amplias zonas del país.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la semana arranca con un descenso térmico generalizado, acompañado de nevadas en cotas bajas del norte y centro peninsular, así como precipitaciones en el cuadrante sureste, Ceuta, Melilla y Baleares.

Lluvias fuertes y tormentas

La borrasca Francis provocará cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio, con lluvias que podrían ser fuertes, persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en zonas del Alborán, los litorales de Murcia y el entorno del Estrecho, además del Cabo de la Nao.

G9qsWq0WUAAfToh.jfif

Una masa de aire frío de origen ártico afectará a la mitad norte peninsular.

Un frente asociado dejará precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, con nieve a cotas de entre 400 y 600 metros, sin descartar la caída de copos a niveles más bajos.

Zonas más afectadas por la nieve

Los acumulados más relevantes se esperan en la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central oriental, el Sistema Ibérico y el Pirineo oscense, con posibilidad de nevadas incluso en zonas llanas de la meseta Norte.

Francis traerá un marcado descenso de las temperaturas, especialmente en las máximas de la meseta Norte y el Sistema Ibérico, así como en las mínimas de las zonas montañosas del centro, norte y noroeste.

Se prevén heladas débiles en la mitad norte, la meseta Sur y áreas montañosas del sureste.

G95aRyVXQAAw_rh.jfif

La AEMET advirtió sobre vientos intensos en el norte, este, noroeste y sur peninsular, y pidió extremar precauciones en carreteras de montaña del norte y centro por riesgo de nieve y hielo, así como por las lluvias intensas en el sur y sureste del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

X4_GIGJ_64_PFAIJNB_25_IVGQOZLUA_2ac4e64ece
Enfermedades más comunes en enero y cómo prevenirlas
G9g_E_Ew_PXAAAA_Mnn_3808cb5648
Mbappé se pierde la Supercopa ante el Atlético
salon_de_clases_9ffdd13690
Educación confirma robos y vandalismo en 6 escuelas de Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_50_25_PM_9d2d59a1c7
Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025
gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×