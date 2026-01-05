Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_05_at_4_05_59_PM_c6d768d3a9
Nuevo León

Queda menor atrapado en elevador de residencia en San Pedro

Hasta el momento, la unidad de rescate permanece en el lugar realizando las labores técnicas necesarias para la liberación del menor

  • 05
  • Enero
    2026

Una rápida intervención de los cuerpos de auxilio permitió el rescate exitoso de un menor de un año que se encontraba atrapado en un elevador residencial la tarde de este lunes.

El incidente se reportó a las 15:13 horas en un domicilio particular de la calle Alhambra, en la colonia Valle de San Ángel, Sector Español, lo que generó una movilización de servicios de emergencia.

Protección Civil San Pedro logra liberar al menor

Elementos de Protección Civil Nuevo León se desplazaron al sitio tras recibir el llamado de alerta; sin embargo, al arribar se confirmó que Protección Civil San Pedro ya había realizado la liberación del infante mediante maniobras técnicas.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 4.19.41 PM.jpeg

Menor es valorado y se reporta fuera de peligro

Luego de ser extraído del elevador, el menor fue valorado por paramédicos en el lugar. Se informó que se encuentra fuera de peligro y no presentó lesiones.

Autoridades verifican condiciones del elevador

Las autoridades permanecieron de forma breve en la zona para asegurar el área y verificar las condiciones de seguridad del elevador residencial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

713d625e98cc656928508a103035144113e961c5w_526e611963
Papa León XIV clausura el Jubileo con cierre de la Puerta Santa
dfvrde_c05229cf6c
Protección Civil refuerza acciones diarias para salvar vidas
G91dtld_XUA_Ahah_S_a6c3dc3f4a
Marina rescata a cuatro personas en Playa Linda, Zihuatanejo
publicidad

Últimas Noticias

empleados_ahmsa_prorroga_056c96118b
Rechazan trabajadores de AHMSA la prórroga de la subasta
finanzas_app_11782b7d76
Organiza tus finanzas personales con apps de administración
EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T123232_693_24e4665479
Confirman secuela de The Housemaid tras su éxito en taquilla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×