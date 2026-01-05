Queda menor atrapado en elevador de residencia en San Pedro

Una rápida intervención de los cuerpos de auxilio permitió el rescate exitoso de un menor de un año que se encontraba atrapado en un elevador residencial la tarde de este lunes.

El incidente se reportó a las 15:13 horas en un domicilio particular de la calle Alhambra, en la colonia Valle de San Ángel, Sector Español, lo que generó una movilización de servicios de emergencia.

Protección Civil San Pedro logra liberar al menor

Elementos de Protección Civil Nuevo León se desplazaron al sitio tras recibir el llamado de alerta; sin embargo, al arribar se confirmó que Protección Civil San Pedro ya había realizado la liberación del infante mediante maniobras técnicas.

Menor es valorado y se reporta fuera de peligro

Luego de ser extraído del elevador, el menor fue valorado por paramédicos en el lugar. Se informó que se encuentra fuera de peligro y no presentó lesiones.

Autoridades verifican condiciones del elevador

Las autoridades permanecieron de forma breve en la zona para asegurar el área y verificar las condiciones de seguridad del elevador residencial.

