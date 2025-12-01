Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth en Baja California

Fabiola Metzulebeth fue encontrada sin vida en Baja California, luego de ser reportada como desaparecida desde hace un mes.

La madre de tres hijos fue reportada como desaparecida el pasado primero de noviembre, cuando salía de su trabajo en una maquiladora de Otay.

Luego de recibir un mensaje anónimo en sus redes sociales sobre restos humanos detrás de una industria, el Colectivo "Madres Hasta Encontrarte" fue el encargado de confirmar el hallazgo de la joven, en el municipio de Tecate.

Denunció a su expareja hasta en cuatro ocasiones

La víctima denunció a su expareja hasta en cuatro ocasiones por delitos relacionados con acoso, violencia física en contra de su hermano y la propia mujer, así como robos e irrupciones a la vivienda.

Durante una rueda de prensa, su familia pidió a la Fiscalía General del Estado que aceleraran el proceso de búsqueda para dar con su paradero.

Sin embargo, fue hasta el pasado 28 de noviembre que su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del rancho La Herradura, en Villas del Campo.

Su pareja se encuentra detenida en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, sin embargo, aún no se revela el motivo de dicha aprehensión.

