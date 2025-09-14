Cerrar X
evw_3af4b55cb0
Nacional

‘Mario’ vuelve a ser tormenta tropical en el Pacífico mexicano

Mario, un sistema de tormentas que se desplaza sobre aguas abiertas en el Pacífico mexicano, recuperó el domingo su categoría de tormenta tropical

  • 14
  • Septiembre
    2025

Mario, un sistema de tormentas que se desplaza sobre aguas abiertas en el Pacífico mexicano, recuperó el domingo su categoría de tormenta tropical.

El sistema no ha provocado avisos ni alertas costeras a pesar de que se ha ido fortaleciendo, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Mario se convirtió en tormenta tropical por primera vez el viernes, antes de debilitarse a depresión tropical unas pocas horas después.

Al mediodía del domingo, el vórtice de la tormenta se encontraba a unos 90 kilómetros (55 millas) al este-sureste de la Isla Socorro, ya unos 490 kilómetros (305 millas) al sur del extremo de la península de Baja California, en México.

La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 13 km/h (8 mph).

Se tiene previsto que la tormenta pierda fuerza el martes, según los meteorólogos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25250808481102_f44668957c
Kiko se debilita a tormenta tropical; aún podría ser peligroso
AP_25246287404005_81bdc9de33
Huracán Kiko se intensifica a categoría 4 en el Pacífico
nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Lluvias torrenciales en NL se quedan cortas con las de 2024
publicidad

Últimas Noticias

caida_barda_saltillo_6fb1719b13
Colapsa barda en vivienda antigua de Saltillo por lluvias
trump_tik_tok_25c8bf8bc0
TikTok pasará a control de EUA tras acuerdo con China, dice Trump
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T082806_365_33c94b194f
Identifican víctima en explosión de bar en España; era extranjero
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×