Mexicana de Aviación supera el millón de boletos vendidos

La aerolínea estatal Mexicana de Aviación reportó un crecimiento sostenido a dos años de haber iniciado operaciones, con más de un millón 22 mil boletos comercializados y cerca de 953 mil 600 pasajeros transportados en todo el país.

Durante la conferencia matutina, el director de la compañía, Leobardo Ávila Bojórquez, destacó que estos resultados reflejan la preferencia de los usuarios por la llamada “Aerolínea del Pueblo de México”.

“Mexicana está actualmente consolidándose en un mercado nacional… lo más importante es la satisfacción de nuestros usuarios”, afirmó.

Más vuelos y mayor oferta en Semana Santa

Para el periodo vacacional de Semana Santa, del 27 de marzo al 13 de abril, la aerolínea incrementó su capacidad operativa con 402 vuelos programados, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior.

Además, se habilitaron más de 53 mil asientos para atender la demanda turística en el país.

“Incrementamos capacidades para ofrecer una mejor oferta comercial… para transportar a más mexicanos”, explicó Ávila.

Nuevas rutas

La aerolínea también incrementó frecuencias hacia ciudades clave como Monterrey y Guadalajara, con hasta 13 vuelos semanales, en preparación para la demanda que generará la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, anunció nuevas rutas:

AIFA – Acapulco (junio 2026)

AIFA – Hermosillo (julio 2026)

Además de otros tres destinos que se darán a conocer en los próximos meses.

Expansión de flota hasta 2027

En su plan de crecimiento, Mexicana prevé cerrar 2026 con 12 aeronaves tras recibir siete nuevos aviones a partir de mayo, y alcanzar un total de 20 aeronaves en 2027, como parte de su acuerdo con el fabricante Embraer.

Actualmente, la aerolínea opera con cinco aviones en sus rutas nacionales.

La empresa también impulsa nuevos productos para atraer usuarios, entre ellos:

Paquetes turísticos todo incluido

Vuelos chárter personalizados

Programa de lealtad con acumulación de millas

Promociones como “Martes de Primera”

“Queremos que el transporte aéreo no sea un privilegio, sino un derecho”, subrayó el director.

Ávila destacó que la nueva flota ofrece mayor comodidad con configuración 2-2 en asientos, sin lugares intermedios, además de reducción de ruido en cabina de hasta 68%.

Estos elementos, dijo, buscan diferenciar a la aerolínea en términos de accesibilidad, puntualidad y seguridad.

Por otra parte, Mexicana mantiene múltiples canales de venta, incluyendo su página web, aplicaciones móviles, call center y plataformas como agencias digitales, lo que permite operaciones continuas las 24 horas.

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