Sargazo llega antes a playas de Quintana Roo en 2026

La temporada de sargazo se adelantó este año y ya cubre varias playas de Quintana Roo, lo que ha encendido alertas en el sector turístico a pocas semanas de las vacaciones de Semana Santa.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que se trata de un fenómeno natural que no puede ser controlado, aunque aseguró que las autoridades ya trabajan para contener su impacto en los destinos del Caribe mexicano.

Prevén mayor llegada de macroalga

De acuerdo con especialistas y datos recientes, todo apunta a que en 2026 llegará más sargazo que el año pasado.

En 2025 la cantidad de esta macroalga duplicó los niveles registrados en 2022, y las cifras de este año ya muestran un incremento histórico.

Durante enero se detectaron 9.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico, mientras que en febrero la cifra subió a 13.6 millones de toneladas.

Estas cantidades superan ampliamente los récords registrados en 2025, cuando en los dos primeros meses del año se contabilizaron 7.8 millones y 4.3 millones de toneladas, respectivamente.

Llegó desde inicios de marzo

Trabajadores del sector turístico en el Caribe mexicano informaron que las primeras acumulaciones comenzaron a observarse en los primeros días de marzo, lo que obligó a reforzar las labores de limpieza en playas.

Ante esta situación, autoridades locales y prestadores de servicios han redoblado los esfuerzos para retirar la macroalga y mantener en buen estado las zonas turísticas.

Especialistas señalan que la presencia masiva de sargazo está relacionada con el cambio climático, particularmente con el aumento de la temperatura del mar.

También influyen variaciones en las corrientes oceánicas y en los nutrientes presentes en el agua, factores que favorecen la proliferación de esta macroalga en el océano Atlántico y su posterior llegada a las costas del Caribe.

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