Nacional

México es un país libre, independiente y soberano: Sheinbaum

La mandataria federal agradeció al embajador de Estados Unidos por su mediación para establecer la comunicación con el presidente Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es un país "libre, independiente y soberano", pese a la presión de Estados Unidos sobre el derecho internacional, así como los rumores sobre una posible intervención en el país.

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de enero, la presidenta aseguró que los mexicanos son capaces de "resolver cualquier tema" debido a que cuentan con relaciones diplomáticas con diversos países.

"Tenemos relaciones con todo mundo. Buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con todos los países del mundo. Y ahí en donde no estamos de acuerdo, en donde se ha cometido un acto contra la democracia, también lo decimos" explicó la mandataria federal.

Destacó que México es un gran receptor de migrantes cuyos países de origen sufrieron de un golpe de Estado. 

"Desde la Guerra Civil en España durante el Cardenismo, hasta toda la migración que hubo en Centroamérica por los golpes de Estado" afirmó.

Además, señaló que los partidos de oposición quienes buscan la intervención de la administración de Donald Trump en el territorio.

Agradece mediación de embajador de Estados Unidos en México en llamada con Trump

La mandataria federal aseguró que el canciller Ronald Johnson fue una pieza importante para establecer comunicación vía telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Aseguró que las ocasiones en las que se solicita el apoyo del canciller, siempre ha sido brindado.

"Además de pedir directo la llamada con la Casa Blanca, que normalmente se hace así, se habló con el embajador para explicarle que es lo que pretendiamos tratar con el presidente Trump y fue un facilitador para que pudiera salir bien la llamada" explicó Sheinbaum Pardo.

El embajador de Estados Unidos en México compartió en redes sociales su satisfacción por mediar en la llamada establecida entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump este lunes, cuya duración rondó entre los 15 minutos.

En redes sociales, el canciller estadounidense aseguró que "fue un gusto" contribuir en la relación presidencial "más cooperativa y mutuamente beneficiosa de las últimas décadas" establecida entre México y Estados Unidos.

 

 


