México fabricará vacuna ARNm tras acuerdo con Moderna: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal alcanzó un acuerdo entre Birmex y la farmacéutica Moderna para producir en México vacunas con tecnología de ARN mensajero, un avance que busca recuperar la autosuficiencia del país en materia farmacéutica.

“México era autosuficiente en la producción de vacunas… eso es parte de lo que se perdió durante el llamado periodo neoliberal. Nosotros estamos queriendo recuperar una parte de la producción de medicamentos y vacunas a través de Birmex”, afirmó.

Alianza con Moderna y empresa mexicana

Detalló que el convenio se firmó junto con la farmacéutica nacional Leomont y que, en una primera etapa, se fabricará en territorio mexicano la vacuna contra covid desarrollada por Moderna.

“Este acuerdo se firma con Moderna, que tiene un tipo de vacuna que se llama ARN mensajero… no solamente sirve para el covid, sino que su diseño permite avanzar en muchas otras vacunas”, explicó.

Investigación para dengue y cáncer

Sheinbaum subrayó que el proyecto no se limita a la producción, sino que también fortalecerá la investigación biomédica nacional, con énfasis en padecimientos que afectan al país.

“Nos interesa, por ejemplo, vacunas para enfermedades tropicales, como el dengue… También Moderna está haciendo una investigación sobre vacunas contra el cáncer, entonces esa investigación también se traería aquí”, señaló.

Participación de científicos mexicanos

La mandataria recalcó que los trabajos no estarán encabezados por personal extranjero, sino por especialistas nacionales en colaboración con la empresa.

“No son investigadores de Moderna que vienen a México a realizarlo, sino investigaciones que se hacen con investigadores mexicanos”, precisó.

Añadió que ya existe un convenio con el Instituto Politécnico Nacional y que se busca ampliar la colaboración con el IMSS, la UNAM y los institutos nacionales de investigación.

Transferencia tecnológica para Birmex

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal destacó que el acuerdo permitirá fortalecer la capacidad científica y productiva del país mediante transferencia tecnológica directa a Birmex.

“Hay un beneficio para México de manera muy importante… la transferencia tecnológica para Birmex y la investigación biomédica, que es muy reconocida en nuestro país, permitirá desarrollar vacunas de última generación”, concluyó.

