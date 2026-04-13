Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
photo_4920716882998922014_w_1_e00621d74b
Nuevo León

Mejora calidad del aire en Nuevo León durante 2026

De acuerdo con datos de la Agencia de Calidad del Aire, el promedio trimestral de PM10 se ubicó en 52.1 microgramos por metro cúbico

  • 13
  • Abril
    2026

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que durante el primer trimestre de 2026 se registró una disminución significativa en los niveles de contaminación del aire en la zona metropolitana, particularmente en partículas PM10 y PM2.5.

Según datos de la Agencia de Calidad del Aire, el promedio trimestral de partículas PM10 se ubicó en 52.1 microgramos por metro cúbico, lo que representa una reducción del 25% en comparación con los 69.6 registrados en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a las partículas PM2.5, el promedio fue de 17.3 microgramos por metro cúbico, cifra que implica una disminución del 29% respecto a los 24.4 del año anterior.

Tendencia positiva pese a condiciones adversas

El titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, destacó que, aunque pueden presentarse variaciones diarias e incluso episodios por encima de la norma, la tendencia general es alentadora.

Señaló que estos resultados reflejan un avance gradual en la mejora de la calidad del aire, aunque subrayó que se trata de un desafío de largo plazo que requiere trabajo constante.

Las autoridades atribuyen esta reducción a las estrategias implementadas en materia de inspección ambiental, control de emisiones, combate a fuentes contaminantes y coordinación con el sector productivo.

Además, resaltaron que el periodo de enero a marzo suele ser uno de los más complejos en términos ambientales, debido a factores como frentes fríos, inversiones térmicas y vientos intensos, que favorecen la acumulación de contaminantes.

En este contexto, la mejora observada durante el inicio de 2026 cobra mayor relevancia al haberse presentado en condiciones tradicionalmente desfavorables.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que durante el resto del año se fortalecerán las acciones para reducir emisiones, vigilar el cumplimiento de normas y fomentar prácticas sustentables.

El objetivo, indicaron, es consolidar esta tendencia a la baja y avanzar hacia mejores condiciones de salud y bienestar para la población de Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

revela_samuel_garcia_construccion_30_escuelas_nuevo_leon_e06ac8c2e3
Samuel García invertirá $800 millones para construir 30 escuelas
exportadores_nl_02bb5223d9
Exportadores de NL ven un T-MEC trilateral y a largo plazo
Whats_App_Image_2026_04_11_at_07_51_28_3_03197c4711
Nuevo León enfoca en Asia su estrategia rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

iran_ormuz_879c513b43
Buques iraníes cruzan estrecho de Ormuz pese a bloqueo de EUA
metro_cdmx_858c68b25c
Retomará Metro CDMX servicio normal tras acuerdo con sindicato
EH_UNA_FOTO_6d2ff950af
Refuerza Tamaulipas seguridad por drones en delitos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
image_62231f72d1
Denuncian por inversiones fraudulentas a vecina de Monterrey
Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
publicidad
×