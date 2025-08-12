Cerrar X
México rebasa los cuatro mil casos de sarampión

México ha superado los 4,000 casos de sarampión en 2025, con un total de 4,006 contagios confirmados y 14 defunciones reportadas hasta el 11 de agosto de 2025

  • 12
  • Agosto
    2025

México ha superado los 4,000 casos de sarampión en 2025, con un total de 4,006 contagios confirmados y 14 defunciones reportadas hasta el 11 de agosto de 2025, confirmó la Secretaría de Salud federal.

La mayoría de los casos se concentran en Chihuahua, con 3,655 contagios y 13 muertes, seguido de Sonora con 86 casos y una defunción.

Otros estados como Coahuila, Durango y Zacatecas también reportan casos, aunque en menor medida.

La Secretaría de Salud ha intensificado las campañas de vacunación, con 6 millones de dosis disponibles y 23 millones adicionales esperadas para finales de julio y principios de agosto.

La falta de vacunación, con el 92.4% de los casos en personas no vacunadas, es el principal factor de propagación.

Las autoridades recomiendan la vacuna triple viral (SRP) para niños de 1 a 9 años y la doble viral (SR) para adolescentes y adultos hasta 49 años, además de fortalecer la vigilancia epidemiológica para contener el brote.

 


