Nacional

México y EUA tendrán 'gran colaboración': De la Fuente

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, calificó como un 'buen entendimiento' el acuerdo de seguridad alcanzado entre México y EUA

  • 03
  • Septiembre
    2025

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, calificó como un “buen entendimiento” el acuerdo de seguridad alcanzado entre México y Estados Unidos, tras la reunión que este miércoles 3 de septiembre sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en Palacio Nacional.

En conferencia conjunta desde la sede de la SRE, De la Fuente destacó que el entendimiento ratifica la “buena relación y la gran colaboración” que existe entre ambos países y que, aseguró, continuará en los próximos meses y años.

“Hoy llegamos a un muy buen entendimiento para darle forma y continuidad a un programa de colaboración que se sustenta en cuatro principios: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación”, puntualizó.

Como parte de lo convenido, ambos gobiernos anunciaron la creación de un mecanismo de coordinación de alto nivel que sesionará periódicamente para evaluar avances y dar seguimiento a los compromisos.

Entre las medidas contempladas se encuentran el combate al tráfico de drogas y armas, la detección de túneles clandestinos, la prevención de robo de combustibles, así como acciones para frenar los flujos financieros ilícitos y detener a generadores de violencia, todo ello desde cada territorio nacional.


