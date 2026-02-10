Aseguran base de Ruta 16 por huachicol en Jiutepec

La base de la Ruta 16 del transporte público en Jiutepec, Morelos, fue asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR) tras descubrir que presuntamente operaba como centro de almacenamiento y venta ilegal de combustible.

La diligencia se realizó el pasado 6 de febrero en un inmueble ubicado en la calle César Sandino, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, luego de que autoridades federales recibieran diversas denuncias ciudadanas sobre la comercialización irregular de diésel.

Hallan tanque con combustible

Durante el cateo, agentes federales localizaron un tanque con capacidad de 25 mil litros que contenía aproximadamente 2 mil litros de aparente diésel.

De acuerdo con la FGR, el combustible era vendido sin los permisos correspondientes a unidades del transporte público y el sitio no contaba con las medidas de seguridad necesarias, lo que representaba un riesgo para la población.

En el interior de una oficina fueron asegurados dinero en efectivo, blocks de notas que presuntamente se entregaban a los compradores, libretas con registros de venta y una computadora utilizada para el control de las operaciones.

Todos los indicios quedaron bajo resguardo para su análisis por parte de peritos especializados.

Tras la intervención, agentes federales colocaron sellos de aseguramiento en el predio como parte de la investigación en curso. No se reportaron personas detenidas.

El inmueble quedó bajo custodia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Jiutepec mientras continúan las indagatorias correspondientes.

