Comercio al límite: o hay ajustes o vienen más cierres

Empresarios de Matamoros alertaron que, de no aplicarse ajustes en los costos municipales y operativos, la crisis que atraviesa el comercio establecido continuará profundizándose y provocará el cierre de más negocios en los próximos meses.

El sector enfrenta una de sus etapas económicas más difíciles de los últimos años, al combinarse una fuerte caída en las ventas con un incremento acelerado en los costos de operación y en las tarifas de permisos municipales, situación que mantiene al borde del colapso a cientos de establecimientos.

De acuerdo con el empresario abarrotero Lauro Peña, las ventas han registrado una disminución superior al 16 por ciento, afectando principalmente a pequeños y medianos comercios. Explicó que mientras 2023 cerró con cifras aceptables, el desplome se registró en 2024 y la tendencia negativa se ha acentuado durante 2025, dejando a muchos negocios con ingresos mínimos y gastos cada vez más elevados.

A la baja actividad comercial se sumaron mayores cargas laborales, prestaciones y obligaciones administrativas, lo que ha elevado los costos de operación a niveles difíciles de sostener. Ante este escenario, numerosos comercios han optado por reducir horarios y concentrar su actividad únicamente en los días de mayor movimiento, mientras que otros han migrado a la informalidad como una forma de subsistencia.

Los empresarios señalan que uno de los factores más críticos es el alto costo de los permisos municipales. Aunque el Ayuntamiento anunció un programa de condonación de multas, comerciantes aseguran que el apoyo no ha sido efectivo en la práctica.

Un propietario afectado explicó que, pese al anuncio oficial, terminó pagando cerca de $30,000 pesos en trámites y permisos, debido a que varios conceptos no fueron incluidos en la condonación, como el permiso de limpieza, cuyo costo ronda los $3,000 pesos mensuales. A ello se suman incrementos significativos en las tarifas de Protección Civil, Salubridad y otros requisitos obligatorios.

“De un año para acá subieron mucho los precios; simplemente llegaron con las nuevas tarifas”, señaló el comerciante, quien consideró que estos aumentos han sido determinantes para que muchos establecimientos opten por cerrar o no regularizarse.

Las consecuencias ya son visibles, advirtió el sector empresarial, con el cierre reciente de negocios como El Fortín de Bravo, Zheco's Takos y Maida Nails Forever, aunque reconocen que la lista podría crecer si no se estabilizan los costos y no mejora la actividad económica.

Lauro Peña señaló que la incertidumbre prevalecerá en los próximos meses y reiteró que, sin ajustes en los costos municipales y operativos, más comercios desaparecerán del mercado, afectando la derrama económica y el sustento de cientos de familias en Matamoros.

