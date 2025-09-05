Cerrar X
Muertes en México descendieron en primer trimestre de 2025: INEGI

De enero a marzo se registraron 211 mil 894 muertes en México, un 2% menos que en 2024, pero aún por encima de los niveles previos a la pandemia, según el INEGI

  • 05
  • Septiembre
    2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en el primer trimestre de 2025 ocurrieron 211 mil 894 defunciones en México, lo que significa una caída de 2% en comparación con las 213 mil 339 registradas en 2024.

Aun así, la cifra permanece por encima de las 202 mil 556 muertes contabilizadas en igual periodo de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 recién iniciaba en el país.

La tasa de defunciones se ubicó en 162.5 por cada 100 mil habitantes, menor al índice de 164.5 del año pasado, pero superior al de 160.9 de 2020.

Del total de muertes, 55.6% correspondieron a hombres y 44.3% a mujeres, mientras que el resto no especificó género. La mayoría de los fallecimientos, un 59.7%, ocurrió en personas mayores de 64 años.

Estados con más y menos defunciones

Las entidades con las tasas más altas fueron Ciudad de México (214.3 por cada 100 mil habitantes), Colima (187.7), Morelos (180.4), Sonora (179.9) y Veracruz (178.9).

En contraste, los menores niveles se registraron en Guerrero (78.7), Quintana Roo (109), Durango (111.2), Campeche (115.6) y Sinaloa (119.3).

Enfermedades del corazón: primera causa de muerte

De acuerdo con el Inegi, las enfermedades cardiacas fueron la principal causa de muerte en el país con 51 mil 382 defunciones, les siguieron la diabetes mellitus (30 mil 578) y los tumores malignos (23 mil 678).

En cuarto lugar se ubicaron la influenza y neumonía (11 mil 703) y en quinto, las enfermedades del hígado (10 mil 97).

Covid-19 sale de los primeros lugares

El Covid-19, que en 2021 encabezó la lista con 238 mil 772 muertes, ya no figura entre las principales causas. En 2022 cayó al quinto sitio y para 2025 desapareció del ranking.

Por otra parte, los homicidios se mantuvieron como la octava causa de muerte, con 7 mil 133 casos en los primeros tres meses del año.

Cabe señalar que las cifras del INEGI provienen de los certificados de defunción emitidos por el Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses, así como de las actas del Ministerio Público.


