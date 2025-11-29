EUA busca una mayor supervisión en la aprobación de vacunas

El director de la división de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA (FDA), Vinay Prasad, ha generado controversia al proponer nuevas medidas regulatorias tras vincular, sin presentar evidencias detalladas, la vacuna contra la COVID-19 con la muerte de al menos 10 niños, según un memorando interno citado por varios medios estadounidenses.

El memorando, enviado este viernes y al que tuvieron acceso medios como The New York Times y NBC, afirma que una investigación interna de la FDA determinó que “al menos 10” de las 96 muertes infantiles notificadas entre 2021 y 2024 estaban “relacionadas” con la vacunación contra la COVID-19.

Falta de Evidencia y Detalles Críticos

A pesar de la trascendental aseveración, el extenso documento de Prasad omite proporcionar detalles cruciales sobre los casos, incluyendo la edad de los niños fallecidos, posibles condiciones de salud preexistentes que pudieran haber acelerado los decesos, la metodología utilizada para determinar el vínculo causal entre la vacuna y las muertes.

Si las vacunas implicadas provienen de uno o varios fabricantes.

En el memorando, Prasad afirmó: "Por primera vez, la FDA de EUA reconocerá que las vacunas contra la COVID-19 han matado a niños estadounidenses", calificando esta información como una “revelación trascendental”.

Nuevas Medidas de Supervisión y Contexto Político

El funcionario manifestó que propondría una serie de nuevas medidas de supervisión y revisión de las vacunas, advirtiendo que la cifra real de muertes posiblemente sea más elevada.

Prasad, un médico hematólogo-oncólogo, fue elegido en mayo pasado para dirigir el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, la división encargada de supervisar las vacunas. Es conocido por ser un crítico acérrimo de la respuesta del gobierno estadounidense a la pandemia.

Su postura se alinea con la visión del actual secretario de Salud de EUA, Robert F. Kennedy Jr., una figura con un largo historial de ideología antivacunas que recientemente instruyó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a modificar su página web para vincular la vacunación con los casos de autismo.

Las declaraciones de Prasad y la propuesta de nuevas regulaciones sin la presentación pública de la evidencia de respaldo han abierto un nuevo frente en el debate sobre la seguridad de las vacunas y la política de salud pública en Estados Unidos.

Comentarios