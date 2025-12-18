Sheinbaum pide revisar su legalidad de campañas con solo mujeres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a revisar a fondo la legalidad de las denominadas “Ley Esposa”, al advertir que este tipo de iniciativas no necesariamente buscan fortalecer la paridad de género en la política, sino que podrían tener otros fines de fondo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió a las reformas impulsadas en congresos estatales como San Luis Potosí y Nuevo León, donde se analiza que únicamente mujeres puedan competir por la gubernatura en 2027, lo que ha generado críticas al considerar que beneficiarían directamente a las esposas de los actuales gobernadores.

Paridad ya está definida para 2027

Sheinbaum recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya estableció reglas claras para garantizar la paridad en la elección de gubernaturas, por lo que los partidos políticos deberán postular mujeres en nueve de las 17 entidades que renovarán Ejecutivo estatal en 2027.

“El INE ya definió un esquema para que haya paridad siempre en los candidatos y candidatas a gobernadores. Con eso se ha avanzado y hoy tenemos más mujeres gobernadoras”, señaló.

Dudas sobre alternar hombre-mujer por ley

Además, reconoció que la idea de obligar a que una elección sea para mujer y la siguiente para hombre tiene argumentos a favor y en contra, pero subrayó que debe analizarse si realmente contribuye a la igualdad sustantiva.

“Muchas veces va orientado, no necesariamente al género o a la paridad, sino a otros temas. Por eso hay que ver si es procedente jurídicamente”, expresó.

Pide análisis legal a congresos estatales

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal informó que solicitó al ministro en retiro Arturo Zaldívar revisar si estas reformas se ajustan al marco constitucional, más allá de que puedan ser impugnadas por partidos políticos.

“Mi recomendación es que lo analicen bien todos los congresos estatales que están en esta vía. No es claro que obligar a una vez mujer y otra hombre sea necesariamente para ayudar a las mujeres”, puntualizó.

Finalmente, dijo que el tema debe abrirse al debate público y jurídico, para evitar que reformas con apariencia de paridad terminen respondiendo a intereses políticos particulares.

