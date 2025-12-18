INE definirá plazos para la conformación de coaliciones en 2026

El proceso electoral local de 2026 en Coahuila ya se encuentra en etapa de preparación, con miras a la renovación del Congreso del Estado. En este marco, las autoridades electorales analizan los lineamientos que regirán la participación de los partidos políticos, particularmente en lo relacionado con la conformación de coaliciones.

El Instituto Electoral de Coahuila avanza en la planeación del proceso electoral de 2026 y, durante una sesión reciente, revisó los plazos establecidos para que los partidos políticos definan si participarán de manera individual o en coalición.

Este análisis forma parte de los trabajos anticipados para garantizar un desarrollo ordenado del proceso y el cumplimiento de la normatividad electoral vigente.

El consejero presidente del organismo, Óscar Daniel Rodríguez, señaló que existen dos fechas posibles contempladas en la legislación para la conformación de coaliciones, situación que ha generado incertidumbre entre los partidos.

Ante ello, se acordó solicitar la intervención del Instituto Nacional Electoral para que sea esta autoridad la que determine de forma oficial el plazo aplicable, con el objetivo de brindar certeza jurídica, claridad y transparencia rumbo a la elección local de 2026.

