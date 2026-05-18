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Internacional

Presidente de EUA planea construir helipuerto en la Casa Blanca

Donald Trump impulsa la construcción de un helipuerto en la Casa Blanca para proteger los jardines presidenciales y ampliar sus cambios arquitectónicos

  • 18
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla la construcción de un helipuerto permanente en la Casa Blanca con el objetivo de evitar que los aterrizajes frecuentes del helicóptero presidencial Marine One continúen deteriorando el jardín sur del histórico complejo presidencial.

De concretarse, el proyecto modificaría una de las imágenes más emblemáticas de la presidencia estadounidense: el mandatario abordando el helicóptero directamente desde los jardines de la residencia oficial.

Proyecto con antecedentes, pero ahora con impulso

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la posibilidad de construir un helipuerto ha sido discutida durante años entre funcionarios y personal militar, aunque históricamente había enfrentado resistencia por las estrictas normas de preservación arquitectónica y simbólica de la Casa Blanca.

También te puede interesar: Republicanos impulsan la construcción del salón de baile de Trump

Sin embargo, bajo la actual administración, esa resistencia habría disminuido, permitiendo avanzar en una propuesta que podría estar lista incluso este verano.

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Funcionarios citados por medios locales sostienen que la idea no responde únicamente a una iniciativa personal de Trump, sino a una necesidad logística y de mantenimiento planteada desde hace tiempo.

El helipuerto se sumaría a una serie de modificaciones impulsadas por Trump desde el inicio de su segundo mandato, en una etapa marcada por importantes transformaciones físicas en la sede del poder ejecutivo.

Entre las obras ya emprendidas destacan cambios en el Jardín de las Rosas, la construcción de un paseo de granito negro junto al Ala Oeste, rediseños en el Despacho Oval y la instalación de nuevos mástiles con banderas estadounidenses en distintos puntos del recinto.

El polémico Salón de Baile

La obra más controversial hasta ahora sigue siendo el nuevo Salón de Baile promovido por Trump, proyecto que implicó la demolición del Ala Este y que, según el mandatario, estaría concluido para septiembre de 2028.

No obstante, esa iniciativa sufrió recientemente un revés luego de que el Senado frenara una partida presupuestaria destinada a reforzar la seguridad de la construcción.

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La posible incorporación de un helipuerto reabre el debate sobre el equilibrio entre la conservación histórica de la Casa Blanca y la modernización funcional del recinto presidencial.


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