'No hay inquietud por lo que 'El Mayo' declare en EUA': Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno no tiene inquietud por lo que 'El Mayo' Zambada pudiera declarar en su audiencia en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno no tiene inquietud por lo que el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada pudiera declarar en su audiencia programada para hoy en Estados Unidos.

“No (hay inquietud). Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta aseguró además que su Administración desconoce el acuerdo que existe entre el capo y las autoridades estadounidenses.

Este lunes, Zambada, líder histórico y cofundador del Cartel de Sinaloa, se declarará culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York, después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para el capo mexicano de la droga.

Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir la pena capital para el acusado, que fue entregado a EUA el año pasado en una operación a la que siguen rodeando un mar de incógnitas.

Este lunes, Sheinbaum precisó que Estados Unidos aún no ha entregado información sobre la detención de Zambada, en julio de 2024.

“No han entregado nueva información, ni a la FGR, ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores. Vamos a esperar hoy”, expuso la presidenta.


