Oaxaca exige a Shein retirar prendas con diseños istmeños

Por apropiación a la cultura, el gobierno de Oaxaca exigió a la empresa Shein el retiro inmediato de prendas que reproducen diseños tradicionales del Istmo

Por apropiación indebida a la cultura de sus comunidades, el gobierno de Oaxaca exigió a la empresa internacional Shein el retiro inmediato de prendas que reproducen diseños tradicionales del Istmo de Tehuantepec.

La Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca denunció la comercialización de ropa que imita los bordados artesanales istmeños, una práctica señalada como explotación cultural y que vulnera los derechos patrimoniales de los pueblos originarios. En el comunicado oficial se exige también la apertura de un diálogo respetuoso con las comunidades afectadas.

El pronunciamiento estatal destaca que los diseños en cuestión, presentes en huipiles y enaguas, poseen un profundo valor simbólico e histórico.

El gobierno subraya que dichas prendas constituyen emblemas de identidad surgidos a lo largo de siglos y contienen elementos que reivindican el empoderamiento femenino, la resistencia frente a procesos de colonización y la celebración de la vida cotidiana.

Las autoridades oaxaqueñas adjuntaron una fotografía del modelo comercializado por Shein y el vendedor Danny C&R. El texto oficial sostiene que la apropiación de estos elementos sin la debida autorización ni reconocimiento hacia su origen representa una forma de explotación que impacta tanto en lo económico como en lo simbólico a las comunidades del Istmo.

 

“Estos diseños son más que simples patrones ornamentales; son el alma viva de nuestra cultura, tejida con hilos de historia y resistencia”, señala el documento citado por el medio.

 


