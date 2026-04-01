Tamaulipas avanza 60% en meta de viviendas del Bienestar

Desde Tamaulipas, autoridades federales y estatales realizaron la entrega de 19 viviendas del programa Bienestar en la comunidad pesquera de El Mezquital, como parte de un proceso de reubicación para familias que habitaban en zonas consideradas de alto riesgo.

El acto se llevó a cabo mediante enlace remoto durante la conferencia matutina, con la participación del gobernador Américo Villarreal, así como de funcionarios del sector vivienda.

Las viviendas entregadas forman parte de un proyecto integral que contempla la construcción de 92 casas en total, dirigidas a pescadores que vivían en áreas vulnerables, particularmente en zonas cercanas al desarrollo del nuevo puerto en Matamoros.

Cada vivienda cuenta con dos recámaras, cocineta, sala-comedor y servicios básicos, con el objetivo de ofrecer condiciones dignas y seguras para las familias beneficiadas.

Durante su mensaje, Villarreal destacó el impacto del programa:

“Estamos aquí en la población de pescadores del Mezquital… todos muy contentos por los avances que se han podido tener”.

Avance significativo en la meta estatal

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, subrayó que Tamaulipas ya registra un avance del 60% en la meta sexenal de 84 mil viviendas.

“El 60 por ciento de avance a estas alturas es muy significativo… estamos atendiendo a todos los sectores”, afirmó.

Este progreso posiciona al estado como uno de los más adelantados en la implementación del programa de vivienda a nivel nacional.

Impulso al desarrollo regional

El gobernador también resaltó que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo en la zona norte del estado, impulsada con apoyo del gobierno federal y la Secretaría de Marina.

“Esto está creando una sinergia de una economía sustentable y de desarrollo para este marco poblacional”, señaló.

El crecimiento del puerto en Matamoros, agregó, generará oportunidades económicas que beneficiarán directamente a las comunidades reubicadas.

Las autoridades coincidieron en que los avances en vivienda son resultado de la coordinación entre instancias como el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y el gobierno estatal.

En este contexto, Villarreal reiteró el respaldo al proyecto federal:

“Estamos muy felices de compartir con el pueblo de México esta gran transformación que estamos viviendo en nuestra entidad”.

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